Jak NIE pokłócić się w Święta? Zobacz 2 sprawdzone strategie rozmowy z bliskimi, którzy mają inne poglądy niż Ty

Święta to czas rodzinny - jednak niestety bardzo często również czas wzmożonych kłótni. Kochający się bliscy ludzie często różnią się miedzy sobą w kwestii wyznawanych poglądów, a różnice te niejednokrotnie potrafią zepsuć nawet świetnie zapowiadające się Boże Narodzenie. Zobacz, jak rozmawiać z bliskimi, którzy myślą inaczej niż Ty, by w te Święta jednak się nie pokłócić i skupić się na rzeczach najważniejszych.

Poglądy na wszelakie tematy - szczególnie te polityczne, drażliwe społecznie lub też bardzo osobiste (jak wychowywanie dzieci) - często spędzają nam sen z powiek, gdy niespodziewanie rozdzierają całkiem udaną i serdeczną rodzinną atmosferę. Pytanie tylko, czy warto się kłócić akurat w tym czasie - może z bliskimi nie widujemy się zbyt często, może tylko ten jeden raz w roku…?

Poniżej przedstawiamy dwie sprawdzone strategie na uniknięcie niepotrzebnych kłótni z najbliższymi, którzy mają inne niż my poglądy w różnych kwestiach. Na końcu zobaczysz też, wskazówki do tego, jak w miarę szybko pogodzić się, gdy kłótnia jednak nastąpi. Ludzie różnią się poglądami - i jest to naturalny fakt, którego nikt jeszcze do tej pory nie zmienił i w jedne święta raczej nie zmieni. Po co skupiać się na różnicach, zamiast na tym, co nas łączy?

1. Toleruj przeciwne poglądy

Każdy, kto kocha swoich bliskich, chce raczej poznać ich punkt widzenia, dowiedzieć się, jacy Ci bliscy naprawdę są, co myślą - kłótnie wywiązują się często „przy okazji”. Jeśli zdarzy się już rozmowa na drażliwy temat, pamiętaj, że rozmawiasz z kimś, kto jest bliski Twojemu sercu i na pewno wiele dla Ciebie już w życiu zrobił. Pamiętaj więc o kilku ważnych sprawach:

Spróbuj więc nie oceniać z góry jego wypowiedzi i poglądów.

Pamiętaj, że każdy najczęściej posiada jakieś uzasadnienie dla żywionych przez siebie poglądów. Zamiast od razu wszystko negować, spróbuj najpierw głęboko i szczerze zrozumieć perspektywę swojego rozmówcy.

Zamiast wszczynać kłótnię, unosić się od razu emocjami, możesz prosić o wyjaśnienie czegoś, czego nie rozumiesz - Twój rozmówca poczuje, że traktujesz go poważnie, jak kogoś Tobie równego, a Ty zobaczysz, że naprawdę lepiej poznałeś bliską Ci osobę. Tyle już było kłótni, że każdy z Was pewnie dobrze wie, że różnicie się pod względem światopoglądu - może więc czas „podrążyć” temat w celu bardziej konstruktywnym?

2. Skup uwagę na tym, co Was łączy

Inną strategią uniknięcia bezsensownych świątecznych kłótni może być skupianie się na tym, co Was łączy, zamiast na tym, co Was dzieli. Są na to przynajmniej dwa sposoby:

Możesz wybrać taki temat rozmowy, w którym oboje czujecie się dobrze (np. ulubione świąteczne komedie czy najbardziej znienawidzone sprawy zawodowe) - będziecie mogli połączyć siły i wyobraźnie w wspólnych zainteresowań lub rzeczy, które Was oboje wprowadzają w zły nastrój.

Z drugiej strony, możesz rozmawiając, np. o różniących Was partiach politycznych, poszukać razem z bliską takich elementów promowanych przez obie partie, elementów ich programów politycznych, które okażą się podobne - we wszystkich manifestach wszystkich partii zawsze znajdzie się choć jedna drobna rzecz wspólna - trzeba tylko poszukać. Może okaże się, że jednak nie aż tak wiele Was dzieli…?

3. Zaceruj rozdarcia

Jeśli mimo wszelkich starań do kłótni jednak dojdzie, zawsze można się pogodzić. By przyspieszyć pogodzenie się i przywrócenie dobrej świątecznej atmosfery możesz kierować się poniższymi wskazówkami:

dajcie sobie czas, by ochłonąć, uspokoić się

zastanów się dobrze, czy przypadkiem nie powinieneś za coś przeprosić swojego rozmówcę

nie chowaj urazy - przygotuj się na szczerą rozmowę

nie skupiaj się na przyczynie kłótni - ta przyczyna (czyli różnica poglądów) nie zniknęła, więc powrót do niej może być powrotem do początku kłótni

gdy będziecie już spokojni, porozmawiajcie szczerze na osobności, bez świadków.

Pamiętaj, że czasem po poważnej kłótni potrzeba trochę więcej czas na złapanie dystansu - okres świąteczny może okazać się zbyt krótki.