Jak nauczyć dziecko w UK czytać po polsku? Oto skuteczna pomoc dla zapracowanych rodziców

Artykuł sponsorowany

Nauka czytania i pisania do najłatwiejszych nie należy, a szczególne trudności mogą mieć z nią dzieci na emigracji, które jednocześnie próbują opanować dwa języki – ojczysty i zagraniczny. Jak wesprzeć nasze dzieci na Wyspach w trudnym procesie nauki czytania po polsku? Przedstawiamy doskonałą pomoc edukacyjną dla polskich rodziców w UK.

Każdy zapracowany rodzic, który nie narzeka na nadmiar wolnego czasu, wie, jak dużym wyzwaniem jest dopilnowanie, by dzieci dobrze się uczyły i zawsze odrabiały zadania domowe – nie mówiąc już o wszelkich dodatkowych zajęciach. W wielu rzeczach wyręcza nas szkoła, ale co z nauką czytania i pisania po polsku, gdy dziecko uczy się w angielskiej placówce, w której mało kto (o ile w ogóle ktoś) przykłada do tego wagę?

Z pomocą dla rodziców, którzy chcą skutecznie wesprzeć swoje dzieci w nauce czytania w języku ojczystym, wychodzi mieszkający w Anglii polski autor książek dla dzieci, Piotr Rokicki. Stworzył on pięknie wydaną i wciągającą książkę dla dzieci dopiero uczących się czytać po polsku. Pozycja jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Co ważne, książka pt. „Ala ma kota, czyli przygody Sally i Alfabota” ma nie tylko intrygującą fabułę, z niezwykłym światem literek posiadających własne zdanie na każdy temat i niepowtarzalną osobowość, ale także nawiązuje do realiów współczesnego życia na Wyspach, znanych autorowi z własnego doświadczenia.

„ALA MA KOTA czyli przygody Sally i Alfabota”

>>KUP KSIĄŻKĘ<<

Nasze pociechy będą nie tylko chętnie wracać do fascynujących historii zapisanych na kartach książki, ale dzięki osadzeniu wydarzeń w Anglii, dokładnie w Londynie, będą też mogły poczuć więź z główną bohaterką, co jeszcze bardziej zmotywuje je do lektury. Dodatkowym walorem książki, który z pewnością okaże się atrakcyjny dla najmłodszego pokolenia wychowywanego wśród nowych technologii, jest wprowadzenie drugiego tytułowego bohatera, czyli Alfabota – postaci bezpośrednio ilustrującej nasz nowoczesny świat.

Jak każdy rodzic doskonale wie, dzieciom często trudno dogodzić – szczególnie jeśli chodzi o jakiekolwiek „pomoce edukacyjne”. Książka „Ala ma kota, czyli przygody Sally i Alfabota” została jednak tak niezwykle skonstruowana, że w zaskakujący sposób łączy w sobie zabawę i naukę, przez co maluchom bez wątpienia przypadnie do gustu i nim się obejrzą, nauczą się czytać po polsku, poznając przy tym niesamowite i zwariowane historie.

Książka „Ala ma kota, czyli przygody Sally i Alfabota” jest bez problemu dostępna w Wielkiej Brytanii. Można ją kupić przez internet w wersji papierowej w Polskiej Księgarni Internetowej w UK oraz w wersji elektronicznej na portalu eBookPoint.pl.