Jak na świecie obchodzi się święta Bożego Narodzenia? Poznaj ciekawe, dziwaczne i egzotyczne sposoby świętowania!

Święta Bożego Narodzenia każdemu Polakowi kojarzą się przede wszystkim z karpiem, kutią, barszczem z uszkami i tysiącem innych potraw spożywanych w wigilię. A jak Boże Narodzenie obchodzi się w innych krajach?

Warto zacząć od wyjaśnienia skąd na polskich stołach w ogóle zagościła... ryba. W odróżnieniu od Polaków w innych krajach podczas świątecznej kolacji wcale nie spożywa się karpia czy w ogóle ryb. Powód jest prozaiczny - według tradycji chrześcijańskiej w wigilię Bożego Narodzenia obowiązuje post więc z tej prostej przyczyny tradycyjnie nie jemy wtedy mięsa, zatem padło na rybę. Ale dlaczego akurat karp?

Karp został sprowadzony do Polski już na przełomie XII i XIII wieku przez Cystersów. Jednak zanim na dobre zagościł na wigilijnych stołach upłynęło wiele wody w Wiśle. Choć w XVI-wiecznych książkach kucharskich pojawiały się wzmianki o karpiu, to nie był on jedyną rybą, którą spożywano w wigilię. Tak naprawdę do popularności karpia przysłużyła się władza komunistyczna, która w powojennym okresie wzięła na swoje barki obowiązek dostarczenia na wigilijne stoły odpowiednie potrawy. Nie tylko walory smakowe zadecydowały o obecności karpia na naszych świątecznych stołach, ale także... łatwość w hodowli tej ryby.

Jak świętujemy w Polsce doskonale wiemy, ale czy wiecie jak obchodzi się święta w innych krajach?

O świątecznych tradycjach w Wielkiej Brytanii napiszemy w innym miejscu, a w tym artykule skupimy się na ciekawych i oryginalnych tradycjach świątecznych z całego świata. Zapraszamy do lektury!

UKRAINA

Nasi sąsiedzi mogą pochwalić się dość osobliwym zwyczajem związany ze świętami, a dokładniej z przystrajaniem świątecznego drzewka. Co roku Ukraińcy przystrajają swoje choinki sztucznymi pająkami, pajęczynami i innymi mało przyjemnymi rzeczami. Ta tradycja wywodzi się z legendy opowiadającej o pewnej biednej kobiecie, która nie miała czasu na tradycyjne udekorowanie drzewka świątecznego. W noc wigilijną pająki same przyszły i przystroiły jej choinkę utkaną przez siebie siecią, która zamieniła się w złoto.

JAPONIA

Jeden z najdziwniejszych zwyczajów świątecznych występuje w Japonii. Świętujący Boże Narodzenie mają w zwyczaju spożywanie świątecznego posiłku w... restauracji fast food. Dzieje się tak za sprawą kampanii marketingowej KFC "Kentucky na święta Bożego Narodzenia” z 1974 roku. Japończycy całymi rodzinami wybierają się wtedy do KFC i innych fast foodów i oddają się konsumpcji niezdrowego jedzenia.

AUSTRALIA

Ze względu na położenie geograficznego tego kraju, święta wypadają tu... w środku wakacji! Ciekawym zwyczajem jest kolędowanie przy świecach, które określa się, jako "Carols by Candlelight" i odbywa się na świeżym powietrzu, w mieście.

FILIPINY

Kraj znany z makabrycznych obchodów Wielkiej Nocy słynie ze bożonarodzeniowego przystrajania... lampionów. Sęk w tym, że są one ogromne - ich wielkość może sięgać nawet 10 metrów! Obecnie przystraja się je lampkami, ale wcześniej używane w tym celu były świeczki!

SZWECJA

Ciekawą tradycje świąteczną mają również Szwedzi, którzy w ten dzień budują ze słomy gigantyczną kukłę przedstawiającą kozę. Następnie cała koza jest... podpalana. Tradycja ta pochodzi z 1966 roku i zaczęła się od pewnego architekta, który podobną kozę postawił w centrum miasta. Zwierzę miało nawiązwać do symbolu z tradycji pogańskiej. Jednak kilka dni po postawieniu słomianej kukły ktoś zaprószył ogień i koza w szybkim tempie spłonęła. Od tamtej pory Szwedzi co roku palą na święta kozę.

ARGENTYNA

W Polsce się pości, a w Argentynie - objada! Wigilijna kolacja w tym kraju zaczyna się bardzo późno, nawet o 23 i nierzadko w formie... grilla w ogrodzie! Co znajdziemy w menu? Mało świąteczne z polskiej perspektywy steki! O północy ma miejsce przerwa na pokaz fajerwerków, a później znów wraca się do stołu!

