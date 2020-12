Jak musi być ZIMNO w Wielkiej Brytanii, aby nie pójść do pracy?

Jak wyglądają regulacje dotyczące pracy w zimie w UK. Czy jeśli temperatura spadnie odpowiednio nisko to można sobie wziąć po prostu wolne? Oto wszystko, co musicie wiedzieć na ten temat!

Jeśli jesteś pracownikiem, który wykonuje swoje obowiązki na zewnątrz, to zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem pracodawca ma o ciebie dodatkowo zadbać. W ramach "duty of care" obejmuje to między innymi odpowiednią modyfikacją harmonogramu zmian, przeprowadzenie dodatkowego szkolenia czy zapewnienia dodatkowej odzieży. Ale czy masz prawo do dni wolnych od pracy w okresie szczególnych mrozów, kiedy temperatura spada mocno poniżej zera?

Jeśli pamiętacie jeszcze słynną zimę podczas które "Bestia ze Wschodu" nawiedziła Wyspy to w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają dojazd do i z pracy pracownicy w Wielkiej Brytanii, to być może pamiętacie regulacje w tym względzie. Jeśli nie, to zapraszamy do lektury.

Czy mogę wziąć dzień wolny od pracy, jeśli pada śnieg?

Zanim zdecydujesz się na taki krok sprawdź swoją umowę lub wytyczne obowiązujące w pracy. Jeśli rzeczywiście nie jesteś w stanie dojechać do pracy to szef może wymusić na Tobie wzięcie bezpłatnego urlopu lub płatnego urlopu. Może też nakazać (o ile jest to możliwe) pracę zdalną. Wszystko w tej kwestii zależy od Twojej umowy!

Czy mogą zostać z tego powodu zwolniony?

Jest mało prawdopodobne, że zostaniesz zwolniony z pracy z powodu wzięcia wolnego w pracy z powodu śniegu. Pamiętaj jednak, że niektórzy pracownicy nie są automatycznie uprawnieni do płatnego urlopu w takim wypadku. Według ACAS nie ma prawnego powodu, dla którego pracownicy mieliby otrzymywać wynagrodzenie w związku z problemem z dojazdem do pracy. Niektóre firmy maja to jednak inaczej uregulowane, warto więc zapoznać się z tymi wytycznymi.

Czy możesz wziąć dzień wolny od pracy, jeśli temperatura będzie odpowiednio niska?

Zgodnie z prawem miejsce pracy ma być na tyle ciepłe, aby nie było konieczności zakładania dodatkowej odzieży. Zgodnie z przepisami w miejscu pracy temperatura musi być powyżej 16 stopni lub co najmniej 13 stopni Celsjusza, jeśli praca „wymaga dużego wysiłku fizycznego”. Jeśli tak ciepło nie jest w Twoim biurze, to masz podstawy do pracy w domu. Ostatecznie, decyzja jednak zależy od Twojego pracodawcy.

Dodajmy, że zgodnie z wytycznymi pracownicy powinni mieć zapewnione okazje do regularnych przerw choćby na napicie się czegoś ciepłego, a ponadto obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie dodatkowego ogrzewania miejsca pracy w przypadku zbyt niskiej temperatury.

Jeśli moje biuro jest zamknięte z powodu śniegu, czy muszę brać urlop?

Kiedy warunki są tak złe, że twoje biuro zostało po prostu zamknięte to, nie, nie musisz brać wolnego. Jeśli nie możesz pracować w domu, Twoja firma nie może zmusić cię do wzięcia wolnego ani obciąć dniówki.

