Jak mi się powodzi w Wielkiej Brytanii? Zobacz przebój YouTube`a! [wideo]

Zmywak jako stand-uper - czy to zadziała?

W sieci pojawił się kolejny film autorstwa Zmywaka, polskiego vlogera, który w humorystyczny sposób opisuje blaski i cienie życia w UK. Co tym razem jest jego tematem? Sprawdźcie sami!

"Sukces Polaka na emigracji - tak można podsumować odcinek! Tanie mieszkania, satysfakcjonujące wyzwania w pracy, radość z życia - Zmywak to wiersz o optymizmie. Nie dajcie sobie wmówić, że w UK jest ciężko" - w taki sposób Zmywak zapowiada kolejny epizod swojego youtube`owego vloga. Tym razem mamy do czynienia ze kabaretem (do pewnego stopnia...) oznaczonego hasztagiem #niewracajdopolski.

O co chodzi?

Nie będziemy zdradzać, zobaczcie sami, ale niech za rekomendację posłużą komentarze, która można znaleźć na YouTubie pod tym nagraniem. "Poprostu MISZCZ!!!! Sama esencja polskiego zycia na ‘uchodźctwie’... z ta jazda poboczem swieta prawda!! ;-)", "To lepsze niż te kabarety i stendapy", "Specyficzne poczucie humoru to lubie", "Jak zwykle zbyt dużo prawdy, żeby tylko się śmiać" - zachowaliśmy oryginalną pisownię i przynajmniej pod częścią tych rekomendacji możemy się podpisać.

Zachęceni? Zobaczcie więc sami, jak to wyglądało:

Uwaga! Materiał filmowy ma charakter humorystyczny i nie należy brać go (do końca!) na serio.

Przypominamy również inne produkcje Zmywaka - Pracowałem w brytyjskich fabrykach" - ZOBACZ nowy przebój YouTube`a! oraz Wróciłem z UK do Polski po 12 latach i szukałem pracy" - ZOBACZ wideo!. A Wy co sądzicie o tym filmiku? Przypadł wam do gustu czy wręcz przeciwnie? Czekamy na Wasze komentarze na naszym profilu na FB!