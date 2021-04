Jak mają działać paszporty covidowe w UK? Oto plany brytyjskiego rządu

Fot. Getty

Czym są paszporty covidowe? Gdzie mają być wymagane certyfikaty immunologiczne w UK? Czy paszporty szczepień będą obowiązkowe? Czy pracodawca będzie mógł wymagać szczepień od pracowników? Zobacz plany brytyjskiego rządu dotyczące wprowadzenia kontrowersyjnych paszportów covidowych.

Brytyjskie władze oraz rządowi doradcy ds. medycznych wciąż podkreślają, że koronawirusa nie zniknie z naszego życia i pozostanie z nami przez lata, a być może na zawsze. W związku z tym coraz więcej państw - w tym Wielka Brytania - przygotowuje się do wprowadzenia tzw. certyfikatów immunologicznych. Czym są paszporty szczepień i na jakich zasadach mają zostać przetestowane, a następnie wprowadzone w Wielkiej Brytanii? Czy certyfikaty szczepień będą obowiązkowe i czy pracodawcy będą mieli prawo wymagać ich od pracowników? Zobacz, jakie rozwiązania planuje brytyjski rząd.

Czym są paszporty covidowe?

Paszporty covidowe mają być dokumentami w formie elektronicznej lub/i papierowej, w których zamieszczane będą aktualne informacje na temat statusu covidowego posiadacza dokumentu. W certyfikatach znajdą się więc informacje o przebytych szczepieniach przeciw COVID-19, wynikach wykonanych testów na obecność koronawirusa, a także mogą się w nich znaleźć informacje o statusie ozdrowieńca po przechorowaniu COVID-19 i uzyskaniu naturalnej odporności.

Paszporty covidowe mają umożliwiać większe swobody w przemieszczaniu się (szczególnie w podróżach zagranicznych) oraz w korzystaniu z różnego rodzaju rozrywek i usług typu non-essential, trzem grupom osób:

osobom posiadającym aktualne szczepienia przeciw COVID-19 posiadającym negatywny wynik ostatniego (niedawnego) testu na koronawirusa ozdrowieńcom (przez określony okres czasu po przechorowaniu COVID-19 lub przy odpowiednio wysokim poziomie przeciwciał).

Obecnie każda osoba zaszczepiona na COVID-19 otrzymuje kartę szczepień, a wszelkie szczegóły, dotyczące jej stanu zdrowia znajdują się w dokumentacji medycznej. Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie paszportów covidowych jako „środków tymczasowych”, które miałyby usprawnić powrót brytyjskiej gospodarki do normalności i „stanięcie na nogi” po pandemii i licznych lockdownach. Na razie nie wiadomo jednak, jak długo rozwiązanie to miałoby obowiązywać.

Czy paszporty covidowe będą obowiązkowe w UK?

Z informacji rządowych wynika, że paszporty covidowe nie wszędzie będą wymagane. Niektóre miejsca - takie jak sklepy i usługi typu essential (np. z żywnością i lekami), usługi publiczne czy środki transportu miejskiego - nie będą wymagały certyfikatów immunologicznych. Ponadto, rząd planuje wprowadzenie zwolnienia z paszportów covidowych dla wybranych grup osób „którym nie zaleca się szczepień, a powtarzanie testów jest utrudnione”.

Jak przypomina BBC, pomimo wskazanych wyjątków, pomysł wprowadzenia certyfikatów immunologicznych, dających większe uprawnienia - nawet tylko w niektórych sferach życia - osobom zaszczepionym lub posiadającym negatywny wynik testu czy przeciwciała, jest szeroko krytykowany między innymi przez kilkudziesięciu brytyjskich posłów, którzy ostrzegają, że takie rozwiązanie jest „niebezpieczne, dyskryminujące i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych”.

W jakich miejscach paszporty covidowe mają być obowiązkowe?

Według deklaracji rządu, paszporty immunologiczne mają mieć szczególne zastosowanie tam, gdzie nie da się uniknąć tłumu, a dystans społeczny jest praktycznie niemożliwy. Chodzi tu przede wszystkim o miejsca i wydarzenia takie jak:

teatry i kina

kluby nocne

festiwale, koncerty

wydarzenia sportowe.

Czy pracodawca może wymagać szczepień od pracowników?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Brytyjski minister sprawiedliwości Robert Buckland powiedział, że teoretycznie istnieje możliwość, by pracodawca wymagał szczepień od nowych pracowników - o ile wymóg szczepień zostałby zapisany w kontrakcie zawodowym. W przypadku wcześniej zatrudnionych pracowników wymuszenie szczepień przez pracodawcę jest mało prawdopodobne - zdaniem ministra. Wymagałoby to albo zmiany zapisów w kontrakcie, albo zmiany brytyjskiego prawa.

Według informacji BBC, w większości przypadków w świetle aktualnych brytyjskich przepisów, wymuszanie szczepień na pracownikach jest nielegalne. Przede wszystkim pracodawcy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na niepełnosprawność, ciążę oraz wyznanie - a kobietom w ciąży oraz osobom z niektórymi chorobami i alergiami lekarze odradzają szczepienie się.

Czy paszporty covidowe będą konieczne, by wyjechać za granicę?

Na to pytanie nie podano jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Minister zdrowia podkreślił, że paszporty covidowe mają stanowić ułatwienie w podróżowaniu, ponieważ niektóre kraje wymagają i mogą nadal wymagać szczepień lub negatywnego wyniku testów od podróżnych. Ujednolicone certyfikaty immunologiczne mają zatem usprawnić proces udowadniania statusu covidowego podróżnego.

Ponadto, rząd podkreśla, że obecnie już wymagane są dowody negatywnego wyniku testu od podróżnych (nie tylko w Wielkiej Brytanii) - i że jest to już pewnego rodzaju system certyfikacji. Paszporty covidowe mają być zatem bardziej zaawansowaną kontynuacją tego rozwiązania. Należy też zaznaczyć, że UE już ogłosiła swój system certyfikacji, który ma umożliwiać swobodne podróżowanie osobom zaszczepionym, posiadającym negatywny wynik testu oraz niedawnym ozdrowieńcom.

Jak ma wyglądać brytyjski program pilotażowy paszportów covidowych?

Przed ostateczną decyzją o wprowadzeniu w UK paszportów covidowych, brytyjski rząd planuje przetestować system certyfikatów immunologicznych podczas kilku dużych imprez w najbliższym czasie: