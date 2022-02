Jak mądrze robić zakupy w UK, żeby zaoszczędzić? Oto 10 sposobów na złagodzenie skutków inflacji dla Twojego portfela

Fot. Getty

Chyba każdy z nas już zauważył, że wybierając się do supermarketu dostajemy mniej za więcej pieniędzy. W końcu ceny żywności w UK rosną najszybciej od prawie dekady, a koszty niektórych produktów, takich jak chociażby makaron, są wyższe nawet o kilkadziesiąt procent. Jak zatem mądrze robić zakupy, żeby choć trochę „przechytrzyć” inflację na Wyspach? Poniżej prezentujemy Wam kilka ciekawych sposobów.

Inflacja w UK wyniosła w styczniu 5,5 proc., czyli najwięcej od marca 1992 r., gdy wskaźnik CPI osiągnął poziom 7,1 proc. Tak znaczącej inflacji nie da się nie odczuć w portfelu, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że ceny na Wyspach jeszcze wzrosną. Przed czym przestrzega m.in. szef Tesco John Allan i szef Iceland Richard Walker. Czy jednak oznacza to, że na inflację nie ma mocnych i musimy ponosić tak wysokie koszty, robiąc zakupy w supermarkecie? Nie! Jest przynajmniej kilka tricków, które sprawią, że Wasz rachunek za zakupy znacząco się obniży. Zobaczcie sami!

Zakupy w supermarkecie z głową

1. Ukryte okazje

Zawsze dokładnie przeglądajcie oferty sklepów. Eksperci informują, że wiele produktów ma inne ceny w zależności od opakowania lub działu, w którym się znajdują. Na przykład torebki z przyprawami są tańsze od słoiczków, a napoje wzięte z półki są tańsze, niż te wyjęte z lodówki.

2. Produkty z niewielką „wadą”

Wiele supermarketów sprzedaje produkty z niewielką „wadą” po znacznie niższej cenie. Dotyczy to na przykład zniekształconych warzyw – lekko zdeformowanych albo specyficznie wygiętych.

3. Zakupy hurtowe

Z zakupami hurtowymi należy uważać. Czasami zakup dużej ilości produktów się opłaca, ale innym razem okazuje się, że po doliczeniu kosztów karty stałego klienta wydanej przez supermarket oferujący produkty w hurcie, tak naprawdę tracimy. Inne sklepy mogą mieć podobne produkty, zwłaszcza własnych marek, w zdecydowanie lepszej cenie.

4. Powrót do produktów podstawowych

Niektóre, kupowane przez nas produkty, naprawdę nie muszą być markowe. Możemy je kupić w najtańszych wersjach, oznaczonych „marką” supermarketu. Chodzi tu o takie produkty jak ryż, kasza, makaron czy sosy pomidorowe.

5. Patrzcie na dolne półki

Produkty spożywcze umieszczone na dolnych półkach są najczęściej znacznie tańsze niż te, które znajdują się na wysokości naszego wzroku. Dlatego warto jest się zawsze schylić i sprawdzić, czy bliżej ziemi nie mamy szansy złapać znacznie lepszych ofert.

6. Dobrze planujcie czas robienia zakupów

Różne sklepy mają różną politykę w zakresie przeceniania produktów z krótką datą ważności. Jedne robią to w ciągu dnia, inne wieczorem, dlatego warto jest sprawdzić, kiedy możemy załapać się na najlepsze okazje w sklepie, w którym to my robimy zakupy.

7. Oszczędności z aplikacją

Aby zaoszczędzić na zakupach możecie użyć specjalnych aplikacji. Te nowoczesne programy prezentują co tydzień okazje w największych supermarketach, w tym m.in. w Sainsbury's, Tesco i Asda i oddają nam część środków za kupione produkty, po zeskanowaniu ich kodu kreskowego i zrobieniu zdjęcia paragonu.

8. Jadalne resztki

Niektóre aplikacje stanowią także pomost między klientami a sklepami/restauracjami, które mają do zaoferowania resztki w znakomitej cenie. To mogą być na przykład zestawy obiadowe albo babeczki w cukierni, które tego dnia nie wszystkie się sprzedały.

9. Używajcie kart lojalnościowych

Karty lojalnościowe to zawsze świetny sposób na poczynienie pewnych oszczędności. Każdy duży supermarket posiada program lojalnościowy, z którego warto jest skorzystać.

10. Nie marnujcie żywności

Najlepszą natomiast radą dla naszego portfela w trakcie kryzysu jest... niemarnowanie żywności. Musimy kupować z głową, a jeśli mamy za dużo, to albo się podzielmy, albo włóżmy nadmiar jedzenia do zamrażarki, zanim zdąży się ono zepsuć.