Jak kurs funta poradził sobie z pandemią i Brexitem?

Patrząc w ostatnim czasie na notowania funta nie można zaprzeczyć, że GBP pnie się w górę. Ani Brexit, ani pandemia nie wpłynęła długofalowo na obniżenie wartości brytyjskiej waluty. W ostatnich tygodniach widzimy wyraźne umocnienie i jesteśmy świadkami dawno niewidzianych rekordów. To dobra wiadomość dla osób zarabiających w funtach, które np. wysyłają pieniądze do Polski. Jak wyglądała sytuacja brytyjskiej waluty w ostatnich miesiącach? Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi w poniższym artykule.

Historia notowań funta

Brytyjska waluta przeżywała swoje wzloty i upadki. Rekordowy poziom zanotowała w marcu 2004 roku, kiedy za 1 GBP było trzeba zapłacić ponad 7,20 zł. W następnych latach byliśmy świadkami tendencji spadkowej, aż do rekordowych minimów na poziomie niewiele ponad 4 zł w lipcu 2008 roku. Warto pamiętać, że właśnie w tym roku rozpoczął się kryzys światowy na rynkach, na którym ucierpiało wiele gospodarek. W następnych latach na wykresach mogliśmy obserwować wzrosty i obniżki. Natomiast w latach 2013-2015 wyraźnie widoczna była tendencja rosnąca aż do listopada 2015 roku, kiedy kurs funta zbliżał się do 6 zł. Jednak referendum w sprawie Brexitu i głosy lokalnych polityków budziły niepokój w inwestorach. Sprawiło to, że GBP wróciło na poziomy poniżej 5 zł. Następnymi znaczącymi wydarzeniami, które można zauważyć na notowaniach walut był wybuch pandemii i ostateczny rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. W przypadku funta szterlinga żadne z nich nie zachwiało znacząco słupkami na wykresach. Co więcej, funt zakończył rok na zdecydowanie lepszym poziomie niż go zaczął i wyraźnie umacniał się względem innych walut (aktualne notowania GBP możesz śledzić tutaj>>).

Od czego zależy kurs funta?

W przeszłości siła brytyjskiej waluty zależała od silnego przemysłu. Aktualnie wiodącym sektorem gospodarki jest sektor finansowo-ubezpieczeniowy. To w centrum Londynu zapadają najważniejsze decyzje, które mają wpływ na brytyjską gospodarkę. Wielka Brytania, będąc jeszcze w strukturach Unii Europejskiej nie przystała na pomysł zamiany swojej waluty na euro i nie bez powodu, w końcu w 2019 roku GBP odpowiadał za 13% transakcji globalnych.

Moc brytyjskiej waluty w ostatnich latach

Warto wiedzieć, że funt jest najstarszą walutą świata, a jego historia zaczyna się w okolicach VIII wieku. Swojego czasu, gdy imperium brytyjskie wiodło palmę pierwszeństwa, wówczas szterling był najważniejszą walutą na świecie. Jednak pierwsza i druga wojna światowa sprawiły, że funt oddał światową pozycję dolarowi amerykańskiemu. Natomiast wiele kolejnych wydarzeń nie spowodowały spadku GBP z czołówki walut światowych, ani kryzysy w latach 60-80, ani podczas ataku spekulacyjnego na Bank Anglii.

Prognozy kursu funta na najbliższe miesiące

Można by rzec, że nikt tak pięknie się nie myli jak analitycy ekonomiczni. Jednak zmniejszanie obostrzeń covidowych wpływa na nastroje inwestorów i ruchy na rynkach walutowych. Cześć ekspertów twierdzi, że wartość funta brytyjskiego będzie rosła z racji, że Bank Anglii może zmienić politykę ratującą gospodarkę po koronakryzysie np. poprzez podwyższanie stóp procentowych. jednak takie decyzje będą się wiązać ze wzrostem rat kredytów Brytyjczyków, co może wywołać duże niezadowolenie. Z drugiej strony część ekspertów prognozuje zmniejszenie się roli funta szterlinga w światowej gospodarce.