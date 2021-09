Jak kończy się łamanie starodawnych brytyjskich przepisów przed policją? [WIDEO]

Wielka Brytania jest staromodnym i dziwnym miejscem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wystarczy spojrzeć na krany w brytyjskich łazienkach. Ale to nie wszystko! W UK, przynajmniej w teorii, nadal obowiązują bardzo stare i bardzo dziwne prawa.

Wielka Brytania jest krajem, którego tradycja sięga wielu, wielu wieków wstecz, a podejście Brytyjczyków do dziedzictwa własnego narodu jest bardzo specyficzne. W dobrym tonie jest szanowanie obowiązującego prawa i przywiązanie do tradycji. Dodajmy do tego ustrój, który sprawia, że naprawdę stare regulacje prawne mogą wciąż obowiązywać na terenie UK. Zaznaczmy w tym miejscu, że mówimy o naprawdę absurdalnych, wręcz odjechanych i momentami po prostu bezsensownych zapisach prawnych.

Co się stanie, gdy złamiemy absurdalny i starodawny przepis przed policjantem?

Jakich konkretnie? Otóż w UK istnieje przepis zabraniający wchodzenia do parlamentu w... zbroi. Złamanie tego zakazu podobno grozi przepędzeniem przez całe miasto w pierzu i smole. Albo ucięciem głowy. Zachowywanie się "podejrzanie" z łososiem w rękach jest również, z punktu widzenia starego brytyjskiego "Salmon Act", nielegalne. W miejscach publicznych nie można również trzepać zakurzonych dywanów po godzinie ósmej ("Met Police Act 1839"). A to tylko czubek góry lodowej...

Co się jednak stanie, gdy któraś z tych regulacji o wiekowej tradycji zostanie złamana i to przed obliczem policjanta lub innego funkcjonariusza, który w takiej sytuacji powinien zareagować? Właśnie to chciał sprawdzić Oobah Butler z VICE. W jaki sposób? Po prostu - zdecydował się złamać jak najwięcej starodawnych i absurdalnych przepisów brytyjskich równocześnie robiąc to przed przedstawicielami policji lub innych służb lub osób, które w takiej sytuacji powinny zareagować.

Czy w UK przestrzega się praw sprzed wielu wieków?

Jak to wyglądało? Zobaczcie sami:

