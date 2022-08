Jak kasyna online stały się wielkimi graczami w sponsorowaniu sportu?

artykuł sponsorowany

Jeśli jesteś fanem jakiegokolwiek sportu, na przykład piłki nożnej, być może zauważyłeś, że kasyna online i bukmacherzy są od paru sezonów znaczącym sponsorem tej dyscypliny. W tym roku firmy hazardowe sponsorują więcej drużyn piłkarskich Premier League niż kiedykolwiek wcześniej — i nie chodzi tylko o kasyna naziemne. Kasyna online takie jak choćby IceCasino można również zobaczyć na koszulkach wielu graczy. Obecnie około połowa angielskich klubów piłkarskich Premier League jest sponsorowana przez kasyna online. Podobna tendencja przejawia się w polskie Ekstraklasie, choć jeszcze nie w tak zauważalnym stopniu.

Nawiasem mówiąc, kasyna online oferują nie tylko możliwości grania w gry hazardowe, ale też znacznie więcej możliwości. Dlatego możesz znaleźć wiele witryn hazardowych pozwalającą nie tylko grać w gry kasynowe, ale także tworzyć zakłady sportowe. A teraz, wracając do naszego głównego tematu, dlaczego kasyna stają się wielkimi graczami w sponsorowaniu sportu? Nie tracąc niepotrzebnie czasu, dowiedzmy się, dlaczego tak jest.

Zmiana w prawie hazardowym

W 2005 roku zmiany w ustawodawstwie unijnym o grach hazardowych umożliwiły kasynom promowanie swojej marki w dowolny sposób, jaki uznają za stosowny. Przed tym rokiem reklama hazardu w telewizji była nielegalna. Ponieważ większość meczów różnych dyscyplin sportowych jest transmitowanych w telewizji, uniemożliwiało to firmom hazardowym sponsorowanie klubów sportowych. Jednak nowe przepisy zalegalizowały reklamę hazardu w telewizji, zarówno dla bukmacherów offshore, jak i np. dla brytyjskich firm. W wyniku tej zmiany firmy zaczęły inwestować w swoją promocję i reklamę. Tym samym w ciągu następnych 7 lat reklama w tej branży wzrosła o około 1 400%.

Jak kasyna online docierają do docelowych odbiorców

Jeśli chodzi o hazard, zakłady sportowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów hazardu, a po wyścigach konnych najpopularniejszym sportem wśród graczy jest piłka nożna. Mając to na uwadze, umieszczenie logo bukmachera lub kasyna online na koszulkach graczy to doskonały sposób na dotarcie do grupy docelowej.

Matt House, założyciel i dyrektor generalny agencji marketingu sportowego Sportquake, rozmawiał z City AM (angielska gazeta biznesowa) o sukcesie sponsoringu sportowego i wyjaśnił, że kasyna online czerpią korzyści z wiarygodności i zaufania klubów. W tym konkretnym przypadku chodzi o drużyny Premier League, jako że rozmowa dotyczyłą rynku brytyjskiego. Dziś piłkarze są uważani przez niektórych fanów za celebrytów. Tak więc widok swojego bohatera reklamującego konkretnego bukmachera wystarczy, aby ludzie mu zaufali.

Jednak nawet jeśli sponsoring ogranicza się do rękawów koszulek lub znaków reklamowych na stadionie, pewne jest, że marki kasyn online są coraz bardziej częścią świata piłki nożnej. Swoją drogą, jest to nie tylko piłka nożna. W końcu firmy te sponsorują także kanały telewizyjne, sportowców, imprezy i stowarzyszenia w innych dyscyplinach sportowych, nie tylko piłkarskich.

Obecność w sieci i zachęcanie młodych odbiorców

Oczywiście zakłady sportowe i kasyna były już znane wielu ludziom, zanim marki zaczęły więcej inwestować w sport. Na przestrzeni stulecia stały się one wszechobecne w Internecie dzięki łatwości dostępu i wygodzie. W rezultacie marki coraz częściej stawiają na odnawianie swojej widowni, przyciągając graczy w młodszych grupach wiekowych.

To nie tylko gwarantuje z czasem powstanie większego rynku, pomaga też zwiększyć zainteresowanie innymi sportami, poza piłką nożną. Dotyczy to na przykład futbolu amerykańskiego i koszykówki, które są coraz częściej wybierane przez kasyna online jako cel sponsoringu.

Reklama wielorynkowa

Większość ważnych meczów piłki nożnej transmitowana jest na całym świecie. Dzięki temu firmy hazardowe mogą reklamować swoją markę w wielu krajach, technicznie płacąc tylko za jedną reklamę. Oznacza to, że jest to znane jako reklama oparta na strategii wielorynkowej. Jeśli bukmacher działa w kilku krajach, jego łączna inwestycja jest zasadniczo dzielona między nie. Jednak wraz z ustawą o grach hazardowych w 2014 r. wprowadzono inne przepisy, które stanowią, że firmy hazardowe muszą posiadać licencję hazardową w Wielkiej Brytanii, jeśli sponsorują jeden z brytyjskich klubów. Ponadto firmy te muszą płacić 15% podatku od zysków klientów z Wielkiej Brytanii.

Sponsorzy hazardu piłkarskiego

Jak wspomniano wcześniej, połowa drużyn Premier League jest sponsorowana przez firmy bukmacherskie. Sponsorowanie takich klubów znajdujących się niżej w lidze pozwala firmom reklamować swoje marki na całym świecie bez płacenia bardzo wysokich cen. Chociaż wciąż jest to ogromna inwestycja, wyłożenie 1 miliona funtów jest znacznie bardziej rozsądne niż 20 milionów funtów, o które proszą najlepsze kluby. Poniżej możesz znaleźć niektórych sponsorów hazardu, którzy obecni w Premier League: