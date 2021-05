Jak i gdzie w Polsce wymienić stare franki szwajcarskie i na tym zyskać?

Stare franki szwajcarskie ósmej serii zostały zgodnie z zapowiedzią centralnego banku Szwajcarii wycofane z obiegu w pierwszej połowie 2021 roku. Banknoty te przestały być prawnym środkiem płatniczym, co oznacza iż nie zapłacimy nimi za produkty i usługi, ani nie wymienimy ich w lokalnym banku, kantorze. Pamiętaj, że stare franki nie są jednak bezwartościowe, a ich wymiany możesz dokonać za pośrednictwem serwisu wycofanebanknoty.pl.

Serwis oferuje skup starych franków serii numer 6 oraz serii numer 8 na jasnych zasadach, oferując najlepsze możliwe kursy wymiany zarówno na polskie złote jak i inne waluty obiegowe.

Szwajcaria w 2019 roku zakończyła proces wprowadzania do obiegu banknotów dziewiątej serii, który został zapoczątkowany w roku 2016. Najnowsza wersja szwajcarskich banknotów nosząca nazwę "wiele aspektów Szwajcarii" zastąpiła serie ósmą przedstawiającą słynne postacie. Obie serie zostały wprowadzone do obiegu w sześciu nominałach, z których najmniejszy ma wartość 10 CHF a największy to aż 1000 CHF. Banknoty ósmej serii przedstawiały wizerunki ważnych dla życia tego kraju postaci, m.in takich jak:



Jacob Burckhardt - banknot 1000 franków ( 1000 CHF )

Charles Ferdinand Ramuz - banknot 200 fraknów ( 200 CHF )

Alberto Giacometti - banknot 100 franków ( 100 CHF )

Sophie Taeuber-Arp - banknot 50 franków ( 50 CHF )

Gdzie w Polsce wymienić stare franki?

Jeśli posiadasz w swoich zasobach stare franki szwajcarskie, to szybko i bez zbędnych formalności dokonasz ich odsprzedaży w Warszawie, przy ul. Kobielskiej 23. Gotówkę za stare banknoty szwajcarskie otrzymasz od ręki, wystarczy tylko pojawić się w godzinach funkcjonowania placówki (pon-pt 9-18 w soboty 10-13). Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wymienić wycofane franki, możesz także skontaktować się z serwisem telefonicznie pod numerem telefonu (22) 118 39 60 lub pisząc na adres e-mail: [email protected].

Wymiana starych franków możliwa jest również w formie zdalnej poprzez wysyłkę banknotów za pośrednictwem kuriera lub poczty, która powinna być poprzedzona e-mailem określającym dokładną kwotę oraz nazwę waluty. W zwrotnym mailu otrzymasz wówczas aktualną wycenę banknotów, pełny adres do wysyłki oraz inne przydatne informacje.

Wycofane franki szwajcarskie serii numer 8

Jakie banknoty wymienisz na gotówkę, a z którymi możesz mieć problem?

Serwis skupuje nie tylko stare, wycofane szwajcarskie banknoty, ale także inne waluty, które nie są już prawnym środkiem płatniczym. Musisz jednak pamiętać, iż skup starych franków jest możliwy jedynie dla serii numer 6 i 8, gdyż pozostałe serie nie podlegają już wymianie i zadowolą jedynie kolekcjonerów i entuzjastów notafilatelistyki.

W ofercie wycofanebanknoty.pl znajduje się skup starych funtów brytyjskich, wycofanych koron norweskich, jak również starych banknotów amerykańskich i kanadyjskich, których przyjęcia odmawiają inne kantory i banki. W ostatnim czasie oferta serwisu została powiększona o wymianę uszkodzonych i zniszczonych banknotów, jednak przed dokonaniem transakcji prześlij zdjęcia uszkodzonego banknotu lub przestaw ich stan zachowania osobiście w oddziale w Warszawie.



Zapewne zastanawiasz się, dlaczego ten kantor inny niż wszystkie nie skupuje serii numer 7? Odpowiedź jest zaskakująca: SNB jako centralny bank Szwajcarii i emitent banknotów co prawda zaprojektował siódmą serię i nawet ją wydrukował, jednak nigdy nie weszła ona do obiegu. Wobec powyższego wśród wielu kolekcjonerów i znawców tematu banknotów seria ta nazywana jest banknotami widmo.

