Jak działa punktowy system imigracyjny w UK? Jakie warunki muszą spełnić obywatele UE?

Za co możemy je otrzymać?

Od początku 2021 roku obywatele UE, którzy chcą osiedlić sę w UK, są traktowani tak samo, jak obcokrajowcy z innych części świata. Oznacza to, że, jeśli chcą mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii, a nie mają statusu zasiedlenia, muszą starać się o wizę w ramach punktowego systemu imigracyjnego.

Obywatele UE, którzy nie aplikowali o status zasiedlenia do 30 czerwca 2021 roku, nie mogą już korzystać z wcześniej obowiązującego automatycznego prawa do pracy w Wielkiej Brytanii po przyjeździe na Wyspy. Kluczowym hasłem kampanii Leave forsującej Brexit było właśnie przejęcie kontroli nad imigracją, co ma właśnie zagwarantować punktowy system imigracyjny.

Przeczytaj koniecznie: Polacy pracujący na Wyspach wysyłają coraz mniej pieniędzy do kraju

Jak działa punktowy system imigracyjny?

Obywatele UE, którzy chcą przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii, muszą starać się o wizę, a uzyskanie jej jest jednoznaczne ze zdobyciem 70 punktów w ramach nowego systemu imigracyjnego.

W przypadku gdy dana osoba otrzymała ofertę pracy od zatwierdzonego pracodawcy na stanowisko wymagające kwalifikacji i potrafi mówić w języku angielskim – otrzyma 50 punktów.

Wnioskodawca może otrzymać brakujące 20 punktów, jeśli wysokość jego przyszłych zarobków w UK wynosić będzie co najmniej 25 600 funtów rocznie.

Ponadto dodatkowe punkty można także zdobyć za posiadanie lepszych kwalifikacji (10 punktów za doktorat – PhD lub 20 punktów za doktorat z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii lub matematyki) lub ofertę pracy z branży, w której istnieją niedobory pracowników (20 punktów), nawet jeśli nie idzie to w parze z wysokimi zarobkami.

Jak aplikować o wizę w UK?

Aplikacje można składać przez internet, jednak niektóre osoby muszą udać się do ośrodka składania wiz, aby potwierdzić swoją tożsamość i pokazać niezbędne dokumenty. Może to dotyczyć zaświadczenia o sponsorowaniu od proponowanego pracodawcy w UK lub dowodu na znajomość języka angielskiego.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wizę?

Opłata za złożenie wniosku zależy od tego, jak długo obywatel UE zamierza pracować na Wyspach i czy jego praca znajduje się na liście kwalifikacji, w których Wielka Brytania ma niedobory. W przypadku gdy kwalifikacje danej osoby nie znajdują się na liście, standardowa opłata wynosi od 610 do 1 408 funtów za osobę.

Aplikujący muszą także pokryć koszt dopłaty zdrowotnej, która wynosi 624 funty na osobę rocznie – w przypadku, gdy dany aplikant nie otrzyma wizy, pieniądze te są zwracane.

Ponadto aplikujący muszą udowodnić, że mają środki na własne utrzymanie w UK, czyli co najmniej 1 270 funtów.

Przyspieszona wiza

Istnieje także przyspieszony program wizowy dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Przysługują im także zmniejszone opłaty za wizę i zwolnienie z dopłaty zdrowotnej. Jednak aplikujący ci także podlegają wymogowi związanemu z progiem zarobków w zależności od zawodu, który wykonują.

Wizy dla studentów

Nie ma limitów dotyczących liczby zagranicznych studentów, którzy mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii na uczelnie. Nowy brytyjski system wizowy dla studentów pozwala im na złożenie aplikacji sześć miesięcy przed rozpoczęciem studiów, jeśli aplikują spoza UK.