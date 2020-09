Jak dostawać dodatkowo nawet £150 tygodniowo pobierając Universal Credit? Podpowiadamy!

Fot. Getty

Mieszkańcy UK, którzy pobierają Universal Credit lub inne zasiłki, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 150 funtów tygodniowo. Kto i na jakich zasadach może aplikować o Personal Independence Payment?

Pandemia sprawiła, że ​​wielu mieszkańców UK znalazło się w trudnej sytuacji finansowej na przykład z powodu utraty pracy. W związku z tym od czasu lockdownu znacząco wzrosła liczba wniosków o benefity w UK. Osobom, które pobierając Universal Credit lub inne zasiłki po raz pierwszy, podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, by dostawać dodatkowe £150 tygodniowo (£7800 rocznie) w postaci Personal Independence Payment (PIP).

Co to jest Personal Independence Payment (PIP)?

Personal Independence Payment (PIP) jest świadczeniem dostępnym w Anglii, Walii i Szkocji i jego celem jest pomoc w pokryciu niektórych dodatkowych kosztów związanych z długotrwałą niepełnosprawnością lub złym stanem zdrowia. Pieniądze można przeznaczyć na wsparcie osób wymagających opieki lub mających specjalne potrzeby związane z przemieszczaniem się w wyniku niepełnosprawności.

PIP składa się z dwóch elementów - wsparcia finansowego w życiu codziennym oraz wsparcia w kwestiach mobilności. Beneficjent może kwalifikować się albo do jednego, albo do obu elementów, w zależności od okoliczności życiowych. O PIP można aplikować łącznie z innymi świadczeniami, np. Universal Credit, a można aplikować niezależnie od innych zasiłków.

Kto kwalifikuje się do Personal Independence Payment (PIP)?

Podobnie jak w przypadku innych zasiłków i świadczeń socjalnych, nie każdy kwalifikuje się do PIP. PIP można otrzymać ze względu na przynajmniej jedną z dwóch okoliczności życiowych - ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na stan zdrowia. Ponadto, według wytycznych DWP, należy spełniać poniższe kryteria:

stan zdrowia lub niepełnosprawność spowodowała trudności w codziennym życiu lub poruszaniu się w okresie co najmniej 3 miesięcy

oczekuje się, że stan zdrowia lub niepełnosprawność będzie utrzymywać te trudności przez co najmniej kolejne 9 miesięcy.

Wysokość Personal Independence Payment (PIP)

Wysokość zasiłku PIP jest różna w zależności od okoliczności życiowych beneficjenta. Minimalna kwota, jaką można otrzymać to 23,60 funty tygodniowo, a maksymalna kwota to 151,40 GBP tygodniowo. Składnik obejmujący wsparcie finansowe w życiu codziennym wynosi od 59,70 GBP do 89,15 GBP tygodniowo. Z kolei składnik dotyczący mobilności wynosi 23,60 GBP do 62,25 GBP tygodniowo.

W przypadku, gdy beneficjent będzie pozostawał uprawniony do zasiłku PIP przez 12 miesięcy, to w przeliczeniu rocznym otrzyma łącznie minimalnie 1000 funtów, a maksymalnie 7800 funtów. Więcej informacji na temat zasiłku Personal Independence Payment (PIP) można znaleźć na stronie GOV.UK - PIP.