Jak dostać awans pracując zdalnie? Zobacz kilka wskazówek

Nie sprawiaj wrażenia, że siedzisz przed komputerem „za karę”. Uśmiechaj się w czasie grupowych spotkań, mów głośno i wyraźnie, i nie zapominaj o podstawowych zasadach dotyczących grzeczności i kultury osobistej. Bądź czujny – choć przebywasz w domowych pieleszach, to wciąż de facto jesteś w pracy;

