Jak długo potrwają upały? Kiedy nastąpi zmiana pogody?

Osoby, które nie są fanami upałów, niebawem poczują ulgę. Po tym, jak na Wyspach padł tegoroczny rekord ciepła we wtorek w Chertsey (Surrey), Met Office zapowiedziało ochłodzenie.

Najwyższą temperaturę w tym roku odnotowano w Chertsey (w Surrey) we wtorek. Słupki rtęci wskazały tam 30 stopni Celsjusza. Był to jak dotąd najgorętszy dzień od 10 września 2023 roku.

Met Office poinformowało, że nie we wszystkich częściach Wielkiej Brytanii odnotowano upały. A temperatury już niebawem opadną. Meteorolog, Aidan McGivern powiedział:

– Tam, gdzie jest gorąco, mamy do czynienia z apogeum upałów i jest to ostatni gorący dzień przed następnym okresem upalnym.

Już w czwartek do Wielkiej Brytanii zaczęło napływać chłodniejsze powietrze atlantyckie. Przesunie ono ciepłe i wilgotne powietrze w kierunku Europy. W niektórych rejonach w piątek temperatura będzie niższa od tej, którą odnotowano w środę, od sześciu do dziewięciu stopni.

Nowy front przyniesie nietypową jak na ten sezon pogodę do Szkocji, Irlandii Północnej i północnej Anglii, gdzie czerwcowe warunki nie będą zbyt mocno odczuwalne. Powodem będą silne wiatry dochodzące nawet do 50 mil na godzinę. Miejscami wystąpią także ulewne deszcze.

If you’re not a fan of the heat, there’s cooler weather on the way. Here are the maximum temperatures on Friday 👇 pic.twitter.com/nGDdDDRUPP

— Met Office (@metoffice) June 26, 2024