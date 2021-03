Jak długo czeka się na odszkodowanie w UK

artykuł sponsorowany

Jeśli brali Państwo udział w wypadku, jednym z pierwszych pytań, które jest nam zadawane, jest jak długo potrwa cały proces. To, jak długo może potrwać Państwa sprawa, głównie zależy od takich czynników:

Jak poważne są obrażenia

Czy druga strona kwestionuje odpowiedzialność

Naszym celem jest jak najszybsze rozwiązanie Państwa sprawy, a gdy mamy wystarczające informacje, list z zarzutami jest wysłany do drugiej strony lub firmy ubezpieczeniowej, w którym wyjaśniamy i stawiamy zarzuty, dlaczego druga strona jest odpowiedzialna za Państwa obrażenia i straty. Jeśli potrzebują Państwo dalszego leczenia lub rehabilitacji, możemy złożyć wniosek do ubezpieczycieli o opłacenie leczenia.

Proces dochodzenia odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Częścią procesu jest udowodnienie, że wypadek został spowodowany przez drugą stronę, np. kierowca w wypadku drogowym lub pracodawca w wypadku przy pracy. To właśnie prawnicy nazywają „odpowiedzialnością”, – co oznacza, że druga strona dopuściła się zaniedbania, a jej zaniedbanie spowodowało szkody.

Może to być proste do udowodnienia w wielu przypadkach, w których często nie ma się, o co spierać, ale w innych może to być skomplikowane i wymagać czasu, aby uzyskać niezbędne dowody, np. z policji, lub od dyrektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadków.

Oprócz udowodnienia odpowiedzialności, potrzebne są dowody, aby wykazać, jakie obrażenia zostały spowodowane przez wypadek i jakie poniesiono straty finansowe. Obejmuje to uzyskanie dokumentacji medycznej, raportów medycznych i innych ekspertyz oraz innych ważnych dokumentów, takich jak wykaz strat zarobkowych.

Mamy ogromne doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania za wypadek w Anglii i jesteśmy wyspecjalizowani w tej dziedzinie prawa, a nasz zespół każdego dnia doprowadza do zakończenia sukcesem postępowania i ugody spraw o odszkodowanie z którymi zwracali się do nas nasi Klienci.

Odpowiedzialność

O ile odpowiedzialność nie zostanie uznana natychmiast, konieczne będzie uzyskanie dodatkowych dowodów, aby udowodnić, że druga strona ponosi winę za obrażenia. W prostych przypadkach przyznanie odpowiedzialności zajmuje kilka tygodni lub miesięcy.

Jednak w niektórych przypadkach, gdy odpowiedzialność jest zaprzeczona, zakończenie roszczenia sukcesem zajmuje więcej czasu. Wynika to z konieczności uzyskania wszystkich niezbędnych dowodów w celu udowodnienia odpowiedzialności i w razie potrzeby, wniesienia sprawy do sądu.

Odszkodowanie za obrażenia

Wysokość odszkodowania zależy od dowodów potwierdzających, jak poważne były Państwa obrażenia. Rodzaj i jak poważne są obrażenia będą miały wpływ na wysokość odszkodowania.

Przykładem może być złamanie, które leczy się zakładając gips na okres 6 tygodni, i które nie jest warte tyle, co złamanie, które wymagałoby operacji. Może to być, np. złamanie stawu skokowego, o którym musimy wiedzieć, czy w przyszłości konieczna będzie kolejna operacja. To są ważne przesłanki, które musimy mieć na uwadze.

Mogą Państwo chcieć uzyskać odszkodowanie jak najszybciej - co jest zrozumiałe - ale wtedy kwota odszkodowania może być znacznie niższa, jeśli nie będzie uwzględnione ryzyko związane z koniecznością leczenia w przyszłości.

Będziemy musieli uzyskać ekspertyzę od odpowiedniego eksperta w Państwa sprawie. Im poważniejszy uraz, tym mniejsza liczba odpowiednich ekspertów. W przypadku najpoważniejszych obrażeń, aby Państwa sprawa została rozpatrzona przez najlepszych ekspertów w kraju, korzysta się tylko z ich niewielkiej liczby ekspertów. Tacy eksperci cieszą się popytem i czasami umówienie na komisje lekarską zajmuje trochę czasu. Nie jest to złe w przypadku poważnych obrażeń, ponieważ będą Państwo potrzebowali czasu na wyzdrowienie i poddanie się leczeniu, zanim będziemy wiedzieć, w jakim stopniu Państwo wyzdrowieli.

W przypadku zwykłego wypadku drogowego, w którym odpowiedzialność jest uznana, roszczenie można rozstrzygnąć w ciągu kilku miesięcy. Sprawy wypadków w pracy często trwają dłużej, ale zazwyczaj można je rozstrzygnąć w ciągu około roku, jeśli strona przyznaje się do odpowiedzialności.

W przypadku roszczeń z tytułu bardzo poważnych obrażeń zwykle trwa to dłużej. W sytuacji, gdy zakończenie sprawy może zająć dużo czasu, aby pomóc Państwu w radzeniu sobie z trudnościami finansowymi i opłaceniem leczenie, które będzie niezbędne, można zażądać płatności okresowych.

Co Państwo powinni zrobić, aby przyspieszyć roszczenie

Im szybciej nas Państwo poinstruują, tym szybciej będziemy mogli rozpocząć pracę nad Państwa roszczeniem.

Również, pomogą nam Państwo przyspieszyć swoje dochodzenie o roszczenie, wysyłając nam niezwłocznie potrzebne dowody, takie jak: filmy, zdjęcia, dane świadków itp. Szybkie dostarczenie nam materiałów skróci całkowity czas potrzebny nam do rozpatrzenia Państwa sprawy. Ważne jest również, abyście z nami współpracowali, na przykład poprzez szybkie odpowiedzi na e-maile.

Czy mogę otrzymać płatność okresową?

Gdy nie będzie możliwe szybkie zawarcie ugody, doradzimy Państwu, jak uzyskać zaliczkę, aby pomóc Państwu w trudnej sytuacji finansowej i opłacić leczenie. W niektórych przypadkach będzie to łatwiejsze, na przykład, gdy zostanie uznana odpowiedzialność.

Jak długo potrwa otrzymanie odszkodowania, kiedy dochodzi do ugody?



Zazwyczaj otrzymanie płatności zajmuje od 2 do 4 tygodni. Niektórzy ubezpieczyciele są szybsi niż inni.

Dlaczego warto wybrać Levenes?

Koncentrujemy się wyłącznie na pomocy ofiarom obrażeń ciała.

Sumiennie pracujemy dla naszych klientów, aby pomóc im ułożyć sobie życie i jednocześnie uzyskać maksymalne odszkodowanie. Z nami możesz spodziewać się:

Ponad 100 lat połączonego doświadczenia – Uzyskaliśmy wyniki, jesteśmy prawnikami, którzy walczą o Państwa z sukcesami.

Silni procesowo – Nie boimy się wnieść sprawy do sądu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opowiadamy się za prawami poszkodowanych, a nie o prawa wielkich korporacji.

Empatia – jesteśmy znani z empatii, współczucia i zrozumienia oraz łatwo się z nami rozmawia. Zawsze stawiamy Państwa na pierwszym miejscu i traktujemy Państwa jak naszą rodzinę.

Indywidualne podejście – Państwa sprawa będzie obsługiwana bezpośrednio przez jednego z naszych Partnerów przy wsparciu naszego zespołu Polskich prawników.

Podejście dostosowane do potrzeb – Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a nie, jako liczbę. Działamy po to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, na jaki zasługujesz.

Jasna komunikacja – Rozmawiamy z Państwem w przyziemny sposób. Unikamy żargonu prawniczego, chyba że nie można go uniknąć, a jeśli tak, wyjaśniamy wszystko jasno i prosto.

Maksymalne odszkodowanie – Mamy odwagę walczyć o to, do czego masz prawo.

Pełna uwaga – Mamy zasoby, aby skupić się na każdym szczególe sprawy i rozważyć każdy wątek. Zasługują Państwo na naszą pełną uwagę.

Redakcja "Polish Express" nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego materiału