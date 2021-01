Jak daleko od domu można się oddalić według zasad trzeciego lockdownu? Zobacz rządowe wytyczne

Oto, co mówią rządowe wytyczna, a jak to wygląda w praktyce.

Fot. Getty

Jak daleko od domu można się oddalić w czasie trzeciego lockdownu, żeby nie dostać mandatu? Oto, co mówią rządowe wytyczne i jak to wygląda w praktyce.

W Anglii obowiązuje trzeci ścisły lockdown pod hasłem „stay at home/zostań w domu”. Oznacza to, że podróżowanie zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicę jest bardzo ograniczone, a za złamanie restrykcji można dostać od 200 do nawet 6400 funtów grzywny.

W ostatnich dniach mieszkańcy Anglii zdają się być jednak lekko zdezorientowani, ponieważ nie jest do końca jasne, jak daleko od domu można się oddalić, nie narażając się na mandat. W poniedziałek premier UK Boris Johnson został „przyłapany” aż 7 mil od Downing Street, na rowerowej przejażdżce. Rzecznik premiera twierdzi jednak, że do żadnego złamania zasad lockdownu w tym przypadku nie doszło.

Z kolei głośne są też niektóre przypadki mandatów wystawianych przez angielską policję za domniemane zbytnie oddalenie się od miejsca zamieszkania, na przykład o 5 mil od domu. Okazuje się, że interpretacja zasad lockdownu często pozostaje dość subiektywna, mimo że za złamanie zasad kary mogą być wysokie.

Niesłuszny mandat dla kobiet z Leicestershire?

The Independent przytacza historię dwóch mieszkanek Anglii, które otrzymały mandaty w wysokości 200 funtów (każdy) za spacer z Leicestershire do punktu w Derbyshire oddalonego od ich domów o około 5 mil. Policjanci, którzy zatrzymali kobiety stwierdzili, że miejsce, do którego dotarły, nie leży „w okolicy” ich miejsca zamieszkania. Dodatkowo, podczas spaceru - który można by przecież zinterpretować jako dozwoloną aktualnie aktywność fizyczną - kobiety piły kawę kupioną na wynos, co stróże prawa uznali za... piknik (czyli aktywność aktualnie prawnie zabronioną w Anglii - z osobami, z którymi się nie mieszka).

Historia ta wywołała wśród mieszkańców UK tak wielkie poruszenie i zażenowanie, że ostatecznie skończyła się pomyślnie dla kobiet. Derbyshire Police przeprosiła je i uchyliła nałożoną grzywnę. Co jednak by się stało, gdyby sprawa nie została nagłośniona przez media?

Trzeci lockdown Anglia. Jak daleko od domu można się oddalić?

Zasady trzeciego lockdownu dotyczące przemieszczania się wywołują wciąż duży chaos i dezorientację wśród mieszkańców Anglii, ponieważ nie jest jasno określone, jaka odległość od domu jest już odległością „zbyt daleką”. W oficjalnych rządowych wytycznych nie doprecyzowano tej kwestii, ale czytamy w nich między innymi:

„Nie możesz wychodzić z domu, chyba że masz poważne uzasadnienie (na przykład zawodowe lub edukacyjne). Jeśli chcesz podróżować, powinieneś pozostać w obszarze lokalnym - co oznacza unikanie podróżowania poza swoją wioskę, miasto lub tę część miasta, w której mieszkasz - i staraj się zmniejszyć ogólną liczbę podróży”.

Jak zauważa The Independent, powyższa definicja nie jest zbyt precyzyjna, ponieważ nie zawiera żadnej wzmianki o konkretnej odległości, na jaką można oddalić się od domu. Kwestię tę skomentowało jednak Ministerstwo Zdrowia, cytowane przez brytyjski dziennik: „Termin >obszar lokalny< w tym kontekście nie został prawnie zdefiniowany. Jednak ludzie powinni być rozsądni - jeśli opuszczasz dom z dozwolonego powodu, powinieneś pozostać w wiosce, miasteczku lub części miasta, gdzie mieszkasz - chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić, na przykład musisz podróżować dalej, aby pracować lub uniknąć krzywdy”.

Widzimy zatem, że wyjaśnienie Ministerstwa ponownie nie daje precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jak daleko można oddalić się od domu w czasie trzeciego lockdownu w Anglii. Wydaje się, że wszystko zależy od konkretnego powodu podróży - czyli od tego, czy podróż w danym przypadku na daną odległość jest uzasadniona jednym z poniższych wyjątków od zakazu wychodzenia z domu:

zakup żywności

zakup leków

ćwiczenia fizyczne (może towarzyszyć jedna osoba z innego gospodarstwa domowego)

wypełnienie obowiązków opiekuńczych

podróż do pracy

podróż na zajęcia edukacyjne

wizyty u lekarza, badania lekarskie itp.

ucieczka przed przemocą domową

inne życiowe konieczności.

Mając jednak na uwadze choćby historię mandatu kobiet z Leicestershire, można się wciąż zastanawiać, jak policja potraktuje nasze uzasadnienie w konkretnym przypadku i jak trudno będzie udowodnić, że nie zasłużliśmy na mandat.