Jak Brytyjczycy oceniają obecnie politykę imigracyjną swojego rządu i samo zjawisko imigracji?

Jaki jest obecnie stosunek Brytyjczyków do imigrantów? Jak oceniają politykę imigracyjną uprawianą przez swój rząd? Czy pozytywnie odnoszą się do ostrego i stanowczego podejście do nielegalnej imigracji reprezentowanego przez Home Office?

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez ośrodek sondażowy YouGov kwestie związane z imigracją oraz przyznawaniem azylu są bardzo ważne dla prawie jednej trzeciej Brytyjczyków. Co więcej, zdecydowana większość Brytyjczyków nie pochwala sposobu, w jaki rząd zajmuje się imigracją. W mediach na Wyspie regularnie czytamy, o tym ilu nielegalnych imigrantów przekracza kanał La Manche, aby ubiegać się o azyl właśnie w UK. Według oficjalnych danych już ponad 40 000 osób w ten sposób dostało się na Wyspy tylko w tym roku.





Ale co o tym wszystkim sądzą zwykli mieszkańcy UK? Nowe dane wypracowane przez YouGov rzucają światło na ogólne poglądy Brytyjczyków na temat imigracji i polityki rządu w tym zakresie.

Jaki jest obecnie stosunek Brytyjczyków do imigrantów?

Imigracja i przyznawanie azylu w UK to jedne trzech najważniejszych kwestii dla prawie jednej trzeciej Brytyjczyków (dokładnie - 32%). Jak wskazują analitycy z YouGov, mamy w tej kwestii do czynienia ze wzrostem dziesięć punktów procentowych od października, co oznacza, iż obywateli UK te sprawy interesują coraz bardziej. Jak czytamy w raporcie przygotowanym po przeprowadzeniu ankiet, aż siedmiu na dziesięciu Brytyjczyków (72%) nie pochwala sposobu, w jaki obecny rząd prowadzi politykę imigracyjną. W tym gronie znajdują się wyborcy, którzy głosowali na Partię Konserwatywną w 2019 roku (odsetek ten sięga 73%).

„Ale czy dezaprobata w stosunku do obecnego rządu jest bardziej związana z liczbą migrantów przybywających do UK, czy raczej z niekompetencją polityczną?” - tak brzmi pytanie w tej kwestii postawione przez YouGov.

72% mieszkańców UK nie akceptuje polityki imigracyjnej rządu

Wśród tych, którzy mają krytyczne podejście w tej kwestii, 73% ankietowanych zwraca uwagę, iż rząd zarządza systemem imigracyjnym w sposób niekompetentny lub chaotyczny. Nieco mniej niż połowa (44%) uważa, że w ramach procedur ustalonych przez Home Office, władza traktuje ludzi niesprawiedliwie lub okrutnie, a 42% twierdzi, że „wpuszcza się” do Wielkiej Brytanii po prostu zbyt wielu ludzi.

W tym samym duchu tylko 12% Brytyjczyków uważa, że system imigracyjny ma jasne zasady dotyczące tego, kto może mieszkać w Wielkiej Brytanii, a kto nie, z kolei tylko 4% uważa, że przepisy te są stosowane w skuteczny sposób. Te ostatnie wyniki znakomicie świadczą o tym, jak bardzo źle mieszkańcy Wyspy oceniają to, co robią władze w tym zakresie.

57% ludzi uważa, że imigracja do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dziesięciu lat była zbyt wysoka

Ogólny poziom wrogości wobec imigracji złagodniał od 2016 roku, jak wynika z badań YouGov. Ogólna opinia publiczna na temat imigracji pozostaje negatywna: 57% ludzi uważa, że imigracja do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dziesięciu lat była zbyt wysoka, a od 30% do 24% uważa, że miała złe skutki dla ich kraju. Niemniej, skala wrogości wobec zjawiska imigracji i samych imigrantów złagodniała od sierpnia 2016 roku. Odsetek osób uważających, że liczba osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii jest zbyt wysoka, spadł o trzynaście punktów z 70% do 57%, a odsetek osób uważających, że imigracja jest zła dla Wielkiej Brytanii, spadł o trzy punkty procentowe (30%) w stosunku do 2016 (33%).

Zapytani o różne rodzaje imigracji lub imigrację z różnych części świata, Brytyjczycy odpowiadają, że istnieje wiele rodzajów imigracji, co do których mają zróżnicowany stosunek. Trzy czwarte Brytyjczyków (76%) jest zadowolonych z takiego samego lub zwiększonego poziomu wykwalifikowanej imigracji z innych krajów, 69% jest zadowolonych z istniejącej lub zwiększonej liczby zagranicznych studentów płacących za studia na brytyjskich uniwersytetach, a 72% jest zadowolonych z tej samej liczby lub większej ilości osób uciekających przed prześladowaniami, lub wojną do UK.

Wyniki badań YouGov można uznać za zaskakujące i zmuszające do refleksji

Brytyjczycy są też bardziej wyrozumiali, jeśli chodzi o imigrację rodzinną (osoby przyjeżdżające, aby dołączyć do członków rodziny już przebywających w Wielkiej Brytanii) – połowa (50%) jest zadowolona z większej lub obecnej liczby tej grupy. Społeczny sprzeciw wobec imigracji jest obecnie większy niż w 2016 r. tylko w jednym przypadku, a mianowicie w przypadku imigracji osób o niskich kwalifikacjach. 43% uważa, że UK powinno się wpuszczać mniej osób z tej grupy (27%) lub wcale (16%) do Wielkiej Brytanii, w porównaniu z 41%, które twierdzą, że są zadowoleni z obecnych liczb (25%) lub nie mają problemu, aby była ona wyższa (16%).

Chociaż Brytyjczycy łagodnieją w sprawie różnych rodzajów imigracji, to nadal pozostają sceptyczni co do legalności migrantów przekraczających kanał La Manche. Trzech na dziesięciu (30%) uważa, że większość lub prawie wszystkie osoby wkraczające do UK w ten sposób składają fałszywe twierdzenia, a prawie jedna czwarta (24%) twierdzi, że tylko mniejszość osób przekraczających kanał rzeczywiście ucieka przed prześladowaniami. Może to być jeden z powodów, dla których 42% Brytyjczyków uważa, że rząd wpuszcza zbyt wielu ludzi do UK.

