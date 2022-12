Jak bezstresowo przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia?

Wielu z nas jeszcze pamięta, jak w rodzinnym domu im bliżej było do Świąt Bożego Narodzenia, tym bardziej odczuwało się wśród domowników nerwową atmosferę. Nasze matki i babki zazwyczaj całość przygotowań świątecznych porządków, w tym mycie okien, pastowanie i froterowanie podłóg, pieczenie ciast, klejenie pierogów i inne świąteczne obowiązki brało na swoje barki. Dzisiaj mamy już inne czasy, umiemy delegować zajęcia (a przynajmniej powinniśmy umieć) i znacznie łatwiej i przyjemniej przebiegają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Co jest w nich najważniejsze? Dobre rozplanowanie działań i absolutny brak przymusu, by wszystko było perfekcyjne. Jak więc przygotować się do świąt angażując w to najbliższych i nie odczuwać żadnej presji?

Oto kilka pomysłów jak bezproblemowo, krok po kroku, przygotować się do Bożego Narodzenia. Każdy, kto kiedykolwiek zapraszał gości na Wigilię, wie jak dużo czasu i pracy trzeba poświęcić na przygotowanie świątecznej kolacji. Mieszkamy jednak w Wielkiej Brytanii i nauczyliśmy się już korzystać zarówno z gotowych produktów i półproduktów w polskich sklepach, wiemy też, że najważniejsza jest miła, rodzinna atmosfera, a nie ilość dań na wigilijnym stole czy błyszcząca podłoga. Wystarczy, że wszystko dobrze i skrupulatnie zaplanujemy i jeżeli odpowiednio wcześnie zaczniemy działać, to okaże się, że w wiele czynności można zaangażować całą rodzinę, a jeśli nie z nimi mamy zasiąść do Wigilii - to pomóc mogą znajomi i przyjaciele.

Grunt to dobry plan działań

Podzielcie obowiązki sprawiedliwie. Jeśli to u Was ma się odbyć Wigilia, zaprzęgnięcie do sprzątania wszystkich współmieszkańców. Wystarczy, że rozplanujecie i przypiszecie każdemu jakąś część domu i niech każdy na początku grudnia gruntownie posprząta przypisany mu kąt. Sobie zostaw kuchnię, jeśli właśnie Ty będziesz spędzać tam więcej czasu niż pozostali. Posprzątasz ją na samym końcu. Podzielcie się przygotowaniem wigilijnych potraw. Spiszcie na kartce wszystkie potrawy wigilijne, jakie chcecie, by były na Waszym stole, i zaangażujcie bliskich w ich przygotowanie. Część z nich możecie zrobić tydzień wcześniej i zamrozić, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Jeśli robicie składkową Wigilię w gronie przyjaciół - przy rozplanowywaniu wystarczy, że każdy przyniesie jakąś potrawę, a Ty zajmiesz się ogarnianiem porządków i dekorowaniem domu. Nie stosuj zasady "czem chata bogata", bo będziesz się w wieczór wigilijny słaniać się na nogach. Nie sil się na wieczerzę z 12 potraw, bo w dzisiejszych czasach nikt tego nie zje, a co gorsza nie doceni. Za to dużo jedzenia, a tym samym owoców Twojej pracy, zmarnuje się i wyląduje w koszu. Wystarczy, że przygotujesz kilka Waszych ulubionych dań. Jeśli chodzi o ciasta, a wiemy, że te bożonarodzeniowe są niezmiernie pracochłonne - zamów je w polskim sklepie albo poproś kogoś o upieczenie, komu wypieki sprawiają przyjemność. Zrób nieco większą ilość jakiegoś dania i przed Wigilią powymieniajcie się ze znajomymi tym, co każdemu wychodzi najlepiej. Zresztą - w większości polskich sklepów znajdziecie mnóstwo dobrych produktów, czy półproduktów na wigilijny stół. Najważniejsze, to pracę sobie ułatwiać, a nie utrudniać.

Tanie prezenty i własnoręcznie wykonane kartki

Przede wszystkim pamiętaj, że tegoroczne święta, to święta w czasach kryzysu. Warto się zastanowić nad określonym budżetem i niech taki sam obowiązuje wszystkich uczestników świątecznej kolacji. Ważniejsza jest pamięć i to, że spędzicie piękne chwile razem, niż wysoka wartość prezentów. Nie musi być “na bogato”. Można się umówić nawet na limit do 5 funtów i już na początku grudnia szukać czegoś zabawnego, co opisuje najlepiej osobę, którą chcecie obdarować. Najważniejsze, aby każdy wiedział, że dany limit obowiązuje wszystkich i nie wolno go przekroczyć. Ważne, abyśmy pamiętali o wszystkich tych, którzy czekają na kontakt od nas, nasze życzenia. Nie rób tego tak jak to robi większość w ostatnich latach wysyłając taśmowo głupawe rymowanki ze świecącą choinką przez messengera czy whatsapp. Warto postawić na coś oryginalnego, własnoręcznie zaprojektowanego i wykonanego. Jeśli zaplanujesz wcześniej wysyłanie kartek do tych, którym chcesz okazać miłość, szacunek i pamięć - poproś najbliższych - czy to rodzinę czy przyjaciół - abyście własnoręcznie zrobili kartki w tym roku. Dzieci na pewno chętnie będą w tym uczestniczyć, może być przy tym wiele dobrej zabawy. Tak samo możesz zrobić z dekoracjami świątecznymi w tym roku. Zgromadźcie wszystkie potrzebne materiały, usiądźcie razem do stołu i wspólnie stwórzcie ozdoby. Podczas sprzątania na pewno znajdziecie mnóstwo materiałów: od kartonów po resztki materiałów. Recykling jest dobry na wszystko, nawet na święta. Zwłaszcza na święta w kryzysie. Jeśli będzie to praca zespołowa - wszyscy będą mieć z tego pożytek: każdy może się wykazać inwencją, a do tego spędzicie ten czas razem, co jest nie do przecenienia.

Ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem

Tydzień do Wigilii to jeden z najgorętszych okresów. Jeśli jednak od początku grudnia, a może i wcześniej zadbaliście o dobrą logistykę, podzieliliście zajęcia, nie obarczając się całą pracą - to może się okazać, że ten tydzień upłynie Wam spokojnie, bez stresu i świąteczna atmosfera oraz miły, świąteczny nastrój udzielą się każdemu w rodzinie i wśród najbliższych. Właśnie w ostatnim tygodniu kończymy pakować prezenty, ustawiamy i ozdabiamy choinkę (można to oczywiście zrobić znacznie wcześniej), pieczemy i dekorujemy (najlepiej zespołowo) pierniki. Wszystkie przygotowania do świąt powinny być przede wszystkim okazją do wspólnego działania, bliskości, zacieśniania rodzinnych czy przyjacielskich relacji. Trzeba pamiętać, że tylko od nas zależy jak będziemy spędzać Wigilię i Boże Narodzenie w WIelkiej Brytanii. Jak wiemy, Brytyjczycy uwielbiają ten czas, ale obchodzą go w zupełnie inny sposób. Dla nas Boże Narodzenie, a szczególnie Wigilia mają bardzo rodzinny i tradycyjny wymiar. Często wspominamy przy wigilijnym stole tych, którzy już odeszli, tych, którzy mieszkają w Polsce. Jeśli nawet nie śpiewamy już kolęd przy wigilijnym stole, to przynajmniej puszczamy je z youtube. Brytyjczycy skupiają się najmocniej na komercyjnej części świąt. Pytania w pracy nie dotyczą porządków czy dań wigilijnych tylko najczęściej: "jak tam u Ciebie z zakupami świątecznymi? Masz już wszystkie prezenty?". Jest i Boxing Day, w który - jeśli Wam spokój miły - lepiej nie wychodzić na shopping. Mamy też mnóstwo wymieszanych tradycji jeśli jesteśmy w związkach z partnerami, którzy nie są Polakami. Każdy od każdego czegoś się uczy. Wszystkie tradycje mogą się mieszać i uzupełniać. Nic nie musi się wykluczać. Nie to jest jednak najważniejsze podczas Świąt Bożego Narodzenia. Najważniejsze jest to, abyśmy w tych trudnych czasach wzajemnie się wspierali, nie dopuszczali, aby irracjonalne rachunki za gaz czy wysokie koszty utrzymania nas ze sobą poróżniły, bądźmy dla siebie dobrzy i opiekujmy się sobą wzajemnie. Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia!

Autorka: Ilona Korzeniowska

