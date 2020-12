Jak będziemy świętować Nowy Rok w czasie pandemii? Jakie regulacje będą obowiązywać w czasie New Year’s Eve?

Jakie regulacje będą obowiązywać w New Year's Eve?

W tym roku mieszkańcy Londynu nie zobaczą pokazu sztucznych ogni - zostały one odwołane ze względu na pandemię.

Rząd postanowił złagodzić restrykcje w czasie świąt, jednak gest ten nie obejmie już Sylwestra i Nowego Roku. Jak zatem będziemy mogli świętować New Year’s Eve w czasie pandemii i jakie regulacje będą nas obowiązywać?

Rządowe restrykcje – poluzowane na czas świąt – zaczną obowiązywać znowu po 27 grudnia, co oznacza, że przyjdzie nam się zmierzyć z utrudnionymi obchodami nadejścia nowego 2021 roku.

Co będzie zabronione w Sylwestra?

Osoby, które będą chciały wznieść toast za Nowy Rok, będą mogły zrobić to wyłącznie z tymi, z którymi mieszkają. Ponadto w tym czasie będą znowu obowiązywać restrykcje dotyczące pubów i restauracji. To, czy będziemy mogli się udać do lokalu na lampkę szampana, będzie zależało od tego, jakim poziomem zagrożenia (tier) został objęty rejon naszego zamieszkania.

Z rządowych wytycznych wynika, że „musimy przestrzegać zasad dotyczących tego, gdzie możemy pójść i z kim możemy się spotkać, włączając w to Nowy Rok”. Niektórych z nas może także zasmucić fakt, że tradycyjny pokaz sztucznych ogni w Londynie został w tym roku odwołany ze względu na pandemię.

Jakie regulacje będą obowiązywać w New Year’s Eve?

Zasady, jakie będą nas obowiązywać w New Year’s Eve zależą od tego, jakim poziomem zagrożenia objęty jest rejon naszego zamieszkania. Na przykład w:

Tier 1

Obowiązuje reguła sześciu osób, a goście w restauracjach i pubach będą mogli do godziny 23:00 skonsumować posiłki i napoje, które zamówili do 22:00.

Tier 2

Alkohol może być podawany wyłącznie jako część głównego posiłku. Reguła sześciu osób dotyczy ludzi spotykających się w przestrzeniach otwartych, ale już nie w przestrzeniach zamkniętych.

Tier 3

Puby, restauracje oraz inne lokale gastronomiczne muszą pozostać zamknięte, jednak mogą sprzedawać jedzenie na wynos. Jakiekolwiek wydarzenia w przestrzeniach zamkniętych, np. w kinach, teatrach czy innych miejscach rozrywki, są zabronione. Przedstawiciele różnych gospodarstw domowych nie mogą spotykać się zarówno w przestrzeniach zamkniętych jak i otwartych, za wyjątkiem parków (przy zachowaniu reguły sześciu osób).