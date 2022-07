Jak będą działać Strefy Niskiej Emisji (LEZs) w miastach Szkocji?

W Szkocji trwa walka z zanieczyszczeniem największych miast - lokalne władze wprowadzają Low Emission Zones (Strefy Niskiej Emisji - LEZs) w Edynburgu, Glasgow, Dundee i Aberdeen.

Działania, mające na celu poprawę jakości powietrza, zostały już formalnie wprowadzone - najpierw zostały one uzgodnione na poziomie władz lokalnych, a następnie zatwierdzone przez szkockich ministrów, zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa wynikającego z Transport (Scotland) Act 2019. Co konkretnie się zmieniło? Zaznaczymy na samym początku, że zanim strefy LEZ zaczną obowiązywać w rzeczonych miastach, to będzie mieli do czynienia z okresem karencji, w którym kierowcy nie będą karani mandatami za łamanie nowych regulacji. W Glasgow strefa już działa, ale tylko w obrębie centrum miasta i obejmuje jedynie pojazdy transportu zbiorowego. Kiedy opłaty za wjazd do miasta samochodem będą pobierane?

Glasgow - od 1 czerwca 2023

Edynburg - od 1 czerwca 2024

Dundee - od 30 maja 2024

Aberdeen - od 1 czerwca 2024

Czym są szkockie Low Emission Zones?

Strefy LEZ ustalają limity emisji dla niektórych obszarów dróg, ograniczając dostęp dla pojazdów, które najbardziej zanieczyszczają środowisko, w celu poprawy jakości powietrza w największych miastach w Szkocji. Wprowadzenie LEZ pomaga chronić zdrowie publiczne oraz zmniejsza emisję CO2 do atmosfery. Oprócz tego, w swoich założeniach mają one zachęcać ludzi do pozostawienia samochodu w domu i rozważeniu transportu publicznego lub aktywnego podróżowania, tym samym wspierając działania na rzecz ochrony klimatu.

Kogo opłaty za wjazd do strefy LEZ będą dotyczyć?

Pojazdy, które nie spełniają norm emisji określonych w ramach Stref Niskiej Emisji po prostu nie będą mogły do niej wjechać, o ile nie zostanie uiszczona specjalna opłata. Minimalne normy emisji dla pojazdów dozwolonych w czterech LEZ to:

Euro 4 dla samochodów osobowych i dostawczych (generalnie, to pojazdy zarejestrowane od stycznia 2006 r.)

Euro 6 dla samochodów osobowych i dostawczych z silnikiem Diesla (to generalnie pojazdy zarejestrowane od września 2015 r.)

Opłata za wjazd do LEZ sięgnie 60 funtów, ale jeśli zostanie uiszczona wcześniej, to wyniesie tylko 30 funtów. Jeśli pojazd wjedzie po raz drugi do strefy w ciągu 90 dni, kara zostanie podwojona.

Kto będzie zwolniony z tych opłat?

Wiele pojazdów jest zwolnionych z wymogów związanych z LEZ, w tym każdy pojazd, którym podróżuje posiadacz niebieskiej plakietki. Oprócz tego zwolnienia będą dotyczyć także pojazdów uprzywilejowanych i pokazdów służb ratunkowych (policja, straż pożarna, karetki pogotowia).

