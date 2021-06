Jak aplikować o obywatelstwo brytyjskie? Filmowy instruktaż krok, po kroku [WIDEO]

Ile będzie to kosztowało? Jak to wygląda?

Według niektórych znacznie lepszym rozwiązaniem probemu stałego pobytu w UK jest nie zapewnienie sobie "settled status", ale uzyskanie brytyjskiego obywatelstwo. Ale jak to zrobić MAJĄC już uregulowane kwestie związane z osiedleniem w UK po Brexicie?

Paszport UK ma liczne przewagi na programem EU Settlement Scheme po 2021 roku - jest przyznawany bezterminowo, uprawnia do udziału w wyborach w UK, zapewnia automatyczne brytyjskie obywatelstwo dla naszych dzieci oraz zwalnia nas z konieczności posiadania wiz do większości krajów na świecie. Jeśli jednak posiadamy już "settled status" to ubieganie się o obywatelstwo jest całkiem proste.

Jeśli podzielacie to zdanie to pewnie szykujecie się do starań o brytyjskie obywatelstwo. Jak się za to zabrać? Służymy pomocą! Wraz z filmikiem nagranym przez Edytę, polską vlogerkę mieszkającą w brytyjskiej stolicy, prezentujemy swoisty wideo-instruktaż jak, krok po kroku, się tym zająć. "W dzisiejszym filmie krok po kroku omówię całą aplikację oraz pokażę jakie dokumenty dołączyć" - pisze w opisie filmiku nasz rodaczka.

Jak aplikować o brytyjskie obywatelstwo mając uregulowany settled status?

Nie przedłużając zbytnio, bierzmy się do oglądania:

W ramach starań o uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa odsyłamy Was również do innych tekstów związanych z tym tematem:

"Posiadasz settled status? Sprawdź, jak aplikować o obywatelstwo brytyjskie na podstawie statusu zasiedlenia" - tu znajdziecie dużo konkretnych i przydatnych informacji. Jeśli myślicie o brytyjskim paszporcie to w zasadzie od tego tekstu można zacząć robienie "riserczu" w tym temacie.

"Jak w zaledwie 4 godziny przygotować się do testu "Life in the UK"? [WIDEO]" - aby otrzymać brytyjskie obywatelstwo trzeba najpierw zaliczyć test przygotowany przez Home Office. Jak uporać się z egzaminem "Life in the UK"?

"Jak zdać za pierwszym razem egzamin z języka angielskiego na brytyjskie obywatelstwo? [WIDEO]" - egzamin z angielskiego - jak się za to zabrać? Dzięki obejrzeniu tego filmiku dowiesz się wszystko co musisz wiedzieć, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i nerwy!

"Brytyjskie obywatelstwo bez testu z języka i Life in the UK. Sprawdź, kto jest zwolniony z egzaminów" - to również warto wiedzieć. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać brytyjski paszport bez konieczności udowadniania znajomości języka i historii Wielkiej Brytanii.

Zapoznaj się z filmowym instruktażem!

Mamy nadzieję, że powyższe materiały okażą się dla Was pomocne!

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.