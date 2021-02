„Jab for a job” - czy szczepionka będzie obowiązkowa w miejscu pracy w UK? Z Whitehall dochodzą sprzeczne sygnały

Fot. Getty

Czy pracodawcy w UK będą mogli nakazać swoim pracownikom zaszczepienie się przeciwko Covid-19? W tej sprawie ministrowie rządu Borisa Johnsona są podzieleni, a do mediów płyną sprzeczne informacje.

W weekend minister ds. szczepień Nadhim Zahawi kategorycznie zaprzeczył, jakoby osobom zaszczepionym przeciwko koronawirusowi miały być wydawane specjalne „paszporty szczepień” (ang. „vaccine passports”). Bo choć, jak potwierdził minister w programie „The Andrew Marr Show” na antenie BBC, brytyjskie władze przyglądały się technologii stojącej za takimi paszportami, to ich wprowadzenie nie jest jednak na Wyspach możliwe. Dlaczego? Dlatego że przyjęcie szczepionki w UK nie jest obowiązkowe i wydawanie dokumentów potwierdzających poddanie się szczepieniu byłoby zwyczajnie dyskryminujące dla części społeczeństwa.

„Jab for a job” jednak możliwe?

Nie wszyscy jednak ministrowie w Whitehall podzielają zdanie ministra Nadhima Zahawiego w sprawie obligatoryjności szczepień. Anonimowy informator dziennikarzy „The Daily Telegraph” poinformował, że pracodawcy mogą nakazać swoim pracownikom zaszczepienie się w ramach obowiązujących w UK przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. A to oznaczałoby, że pracodawcy mogą wprowadzić tzw. „jab for a job” - wymóg zaszczepienia się dla utrzymania miejsca pracy. - Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mówią, że w pracy trzeba chronić innych ludzi, a kiedy chodzi o ochronę innych ludzi, to argument [dotyczący obowiązkowych szczepień – przyp.red.] staje się silniejszy – zaznaczył informator dziennika z kręgów rządowych. I dodał: - Jeśli istnieją wyraźne dowody na to, że szczepionka zapobiega przenoszeniu się choroby, to następnym etapem jest upewnienie się, że coraz więcej osób ją otrzymało.