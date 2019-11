Izba Gmin ma nowego Speakera! Sir Lindsay Hoyle zapowiedział szybkie „zmazanie plamy na reputacji parlamentu”

Fot. Getty

W dniu wczorajszym nowym Speakerem Izby Gmin został wybrany Sir Lindsay Hoyle – długoletni polityk Partii Pracy. Do wyboru Hoyle'a doszło po 5 godzinach i czterech rundach głosowań.

Sir Lindsay Hoyle, który od 2010 r. pełnił funkcję zastępcy Johna Bercowa, pokonał w ostatecznym głosowaniu laburzystę Chrisa Bryanta stosunkiem głosów 325 do 213. Wybór Hoyle'a zajął posłom aż pięć godzin, a nowy Speaker ogłosił tuż po wygranym głosowaniu, że jego głównym celem będzie szybkie „zmazanie plamy na reputacji parlamentu”.

W emocjonalnym wystąpieniu na zakończenie głosowania Lindsay Hoyle złożył hołd swojej córce, która zmarła w zeszłym roku, a także przyrzekł deputowanym, że jako Speaker zachowa neutralność i będzie podejmował działania transparentne. - Nie zmieniam zdania w sprawie tego, co powiedziałem, nie zmieniam zdania w sprawie tego, że mam nadzieję, że ta izba będzie ponownie wielką, szanowaną izbą, nie tylko tutaj, ale na całym świecie. To jest przedmiot zazdrości, dlatego musimy się upewnić, że plama zostanie zmazana, że szacunek i tolerancja, których oczekujemy od każdego, kto tu pracuje, będzie tu okazywana i utrzymywana – zapowiedział nowy Speaker.

Boris Johnson pogratulował nowo wybranemu Speakerowi i pochwalił pozostałych kandydatów, którzy stanęli z Hoylem do trudnej walki o przewodzenie obradom Izby Gmin. - Panie Przewodniczący! Przez lata zauważyłem, że ma Pan wiele dobrych cech i jestem pewien, że będziecie Pan popierać deputowanych z dalszych ławek w taki sposób, w jaki to Pan zaproponował, i jestem pewien, że będzie Pan przestrzegał ścisłej koncepcji Newtona w trakcie pytań do premiera – zaznaczył Boris Johnson.