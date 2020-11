"Istnieją oznaki, że lockdown działa" w Anglii - zapewnia Matt Hancock, minister zdrowia UK

"To nie będą zwykłe święta" - ostrzega

"To dobra wiadomość, ale rzecz jasna jest jeszcze wiele do zrobienia" - komentował Matt Hancock

Szef resortu zdrowia Matt Hancock odnosząc się do ostatnich statystyk dotyczących rozwoju epidemii koronawirusa w Anglii zwrócił uwagę, że "istnieją obiecujące oznaki" świadczące o tym, że wprowadzony na początku miesiąca drugi lockdown Anglii zaczyna działać.

W rozmowie na falach BBC Radio 4’s Today Matt Hancock wskazał na bardzo niewielki spadek w siedmiodniowej średniej nowych przypadków i stwierdził, że krzywa zachorowań na Covid-19 i zgonów zaczyna się "spłaszczać". Jego zdaniem jest to efekt restrykcji, które zostały wprowadzone w ramach drugiego zamknięcia Anglii, które miało miejsce 5 listopada. "Istnieją obiecujące oznaki, że od czasu wprowadzenia lockdownu widzieliśmy zmniejszenie liczby przypadków. To dobra wiadomość, ale rzecz jasna jest jeszcze wiele do zrobienia" - komentował dla publicznego nadawcy minister zdrowia.

Według ministra zdrowia drugi lockdowan w Anglii działa

Dla porządku zaznaczmy, że Hancock odnosił się do wczorajszych danych dotyczących zachorowań na Covid-19 i zgonów spowodowanych koronawirusem, gdy po raz pierwszy w perspektywie tygodnia odnotowano spadek liczby przypadków.

Znamienne jest to, że brytyjski minister zdrowia mówi o "spłaszczeniu", a nie "spadku", dodając, że "jedna jaskółka nie czyni lata". Warto dodać, że jego publiczne wypowiedzi pojawiają się tuż przed tym, jak rząd Borisa Johnsona ogłosił, że pracuje nad opracowaniem planów dotyczących walki z koronawirusem po zakończeniu lockdownu, które zaplanowano na 2 grudnia. Mają one zostać zaprezentowane w nadchodzącym tygodniu w parlamencie UK.

"To nie będą zwykłe święta"

Warto jednak w tym miejscu dodać, że pomimo dość optymistycznych wypowiedzi dotyczących wyników walki z koronawirusem, Matt Hancock sceptycznie się wypowiadał w związku z ewentualnym "rozluźnieniem" restrykcji na święta. Pytany na łamach Sky News o regulacje w okresie świątecznym odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo jak będą one wyglądały. "Wiem jak bardzo, jak ważne są Święta Bożego Narodzenia dla mojej rodziny, wiem jak ważne są dla ludzi w całym kraju" - mówił, cytowany przez "Daily Mail".

"To oczywiście nie będą zwykłe Święta Bożego Narodzenia. Będą musiały obowiązywać pewne zasady" - podsumowywał członek brytyjskiego rządu.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!