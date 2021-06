Islamski terrorysta miał planować zamach na życie księcia Jerzego

Brytyjskie media dotarły do nagrań rozmów islamskiego terrorysty

Czy terroryści chcieli pozbawić życia trzecią w kolejności osobę do przejęcia brytyjskiego tronu? Według tabloidu "New Idea" Sahayba Abu planował zamach na księcia Jerzego.

Podczas procesu 27-letniego dżihadysty Sahayba Abu, który planował atak terrorystyczny podczas pandemii koronawirusa, ujawniono, że rozważano przeprowadzenie zamachu na księcia Jerzego. Brytyjska policja miała dotrzeć do nagrań rozmów telefonicznych, na których wyraźnie słychać, jak Abu mówić o planach pozbawienie życia synka Williama i Kate, jak podaje brytyjski tabloid "New Idea".

W jaki sposób? Otóż Sahayba Abu chciał dodać trucizny do lodów sprzedawanych w lodziarni zlokalizowanej nieopodal pałacu Kensington. Liczył, że rodzina królewska (w końcu?) kupi je i zje. "Pójdą tam kupić lody, a potem najprawdopodobniej ich syn je po prostu zje" - takie słowa miały paść z jego ust, jak podaje "New Idea". W to przedsięwzięcie miał być zaangażowany również inny terrorysta, a mianowicie Husnain Rashid, współpracownik Abu, który w 2018 roku został skazany na 28 lat więzienia.

Czy syn Williama i Kate miał paść ofiarą zamachu?

Na ile ten plan miał jakiekolwiek szanse realizacji? Jakie były szanse powodzenia takiego ataku? Czy rzeczywiście islamscy terroryści planowali pozbawić życia jednego z następców brytyjskiego tronu? Czy Sahayba Abu miał realne środki potrzebne do przeprowadzenia takiego ataku? Te pytania pozostają na razie bez odpowiedzi. Faktem natomiast jest, że pomysł zamachu na księcia Cambridge był udostępniany przez Abu innym zwolennikom ISIS, podobnie jak pewne fakty dotyczące szkoły, do które uczęszcza członek rodziny królewskiej.

Warto również dodać, że William i Kate zwiększyli środki bezpieczeństwa we wrześniu zeszłego roku, a więc w dwa miesiące po tym, jak Sahayba Abu został aresztowany. Oficjalnym powodem tej decyzji była pandemia koronawirusa. Co ciekawe, Sussexowie w swoim słynnym wywiadzie zaznaczali, że brak odpowiedniej ochrony dla małego Archiego był jednym z głównych powodów ich przeprowadzki do LA...

Jerzy z Cambridge, książę Zjednoczonego Królestwa, członek brytyjskiej rodziny królewskiej jest pierworodnym synem Wilhelma i Katarzyny. Jest trzecią osobą, po swoim dziadku i ojcu, w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.