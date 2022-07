Irlandia: Ryanair ostrzega przed wzrostem cen biletów o 40% do roku 2026

Według Ryanaira ceny biletów pójdę w górę nawet o 40% w ciągu najbliższych czterech lat w związku ze wzrostem opłat lotniskowych w Dublinie. Urząd regulujący cywilny ruch lotniczy w Irlandii przedstawił projekt, dzięki któremu możliwe będą zmiany limitów cenowych.

Latanie do Irlandii w ciągu kilku następnych lat stanie się droższe. Commission for Aviation Regulation (Komisja ds. Regulacji Lotnictwa) w miniony piątek poinformowała, że limit cenowy opłat na lotnisku powinien zmienić się z 8,24 euro obowiązującego w 2022 roku i wzrosnąć do poziomu 9,81 euro do roku 2026 na terenie całego kraju, z wyjątkiem lotniska w stołecznym Dublinie. Tam, wzrost ma być jeszcze większy i sięgnąć od 13,04 do 14,77 euro. Przeglądu limitów cenowych został wykonany w związku z pandemią Covid-19 i „niszczącym wpływem”, jaki wywarła na przemysł lotniczy. Stwierdzono, że poprzez podniesienie opłat lotniskowych muszą zostać zrównoważone wydajność ze świadczeniem wysokiej jakości usług i infrastruktury dla zarówno linii lotniczym, jak i pasażerów.

Latanie do Irlandii i Dublina stanie się droższe

"Podobnie jak wiele innych lotnisk i interesariuszy lotnictwa, szybsza niż oczekiwano poprawa ruchu stanowi poważne wyzwanie operacyjne dla lotniska w Dublinie" - komentował komisarz CAR, David Hodnett. "Przegląd ten obejmuje lata 2023-2026 i oczekujemy, że poziom usług będzie przez cały czas na poziomie sprzed pandemii. Znajduje to odzwierciedlenie w proponowanych przez nas celach dotyczących jakości usług".

Ruch ze strony organu regulującego ruch lotniczy w Irlandii nie spotkał się z przychylną reakcję ze strony Ryanaira. Tanie irlandzkie linie lotnicze zwracały uwagę, że port lotniczy w Dublinie wsławił się "niewłaściwym zarządzaniem obsługą klienta tego lata, z długimi kolejkami do kontroli bezpieczeństwa, odwołanymi lotami i rekordowymi opóźnieniami".

Ryanair ostrzega przed wzrostami cen biletów do 40%

"Dzisiejszy projekt decyzji CAR to zły dzień dla lotniska w Dublinie i pasażerów z niego korzystających" - komentował dyrektor generalny Ryanair, Eddie Wilson. Podkreślał, że decyzja, która będzie skutkowała wzrostem cen 20%-40% rozłożonych w czasie zapada w czasie, gdy Dublin uchodzi za "jedno z najgorszych lotnisk w Europie".

CAR zaprosiła do zgłaszania uwag do swojego projektu decyzji, wyznaczając termin odpowiedzi na 16 września, zanim podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

