Irlandia przygotowuje się do twardego Brexitu. Rząd w Dublinie rozpoczął wdrażanie nowych strategii kontroli granicznej

Irlandzki rząd rozpoczął wprowadzanie nowych strategii na wypadek, gdyby Wielka Brytania opuściła UE bez umowy.

Premier Irlandii, Leo Varadkar, powiedział, że zrobi co w jego mocy, aby powstrzymać twardy Brexit, jednak musi przygotować swój kraj na najtrudniejszą z możliwych sytuacji:

- Nie ma już mowy o możliwych planach awaryjnych. Nowe strategie są właśnie wdrażane.

Czy przez Brexit wróci konflikt między Irlandią i Irlandią Płn.? Zamknięcie granicy podzieliłoby także Polaków!

Irlandzki rząd zamierza złożyć do swojego parlamentu jeden zbiorczy dokument, który w przypadku twardego Brexitu będzie miał zastosowanie w takich obszarach jak:

odprawa w portach i na lotniskach

kontrole celne, sanitarne i fitosanitarne (SPS) (mające na celu ochronę ludzi, zwierząt i roślin przed chorobami, szkodnikami lub zanieczyszczeniami)

dostawy leków.

Szef rządu w Dublinie zaapelował do firm mających siedziby w Irlandii oraz do innych organizacji, by zaczęły wdrożać swoje plany, które przygotowały wcześniej na wypadek twardego Brexitu.

Varadkar zaznaczył również, że ciężar odpowiedzialności za wypracowanie ostatecznych rozwiązania leży po stronie brytyjskiej. Podkreślał, że w ciągu najbliższych tygodni, razem z przedstawicielami innych państw UE, podejmie wysiłek, by doprowadzić rozmowy z UK do konkluzji satysfakcjonującej wszystkie strony.

W środę, wicepremier Irlandii, Simon Coveney, powiedział, że dopóki Brytyjczycy proponuję dyskusję nad rozsądnymi rozwiązaniami, Irlandia nie będzie stała na przeszkodzie dla przesunięcia terminu Brexitu.