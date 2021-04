Irlandia Północna: Próba zamachu bombowego na policjantkę i jej 3-letnią córeczkę

W północnoirlandzkim hrabstwie Derry doszło do próby morderstwa policjantki i jej małej córeczki. Police Service of Northern Ireland (PSNI) oficjalnie potwierdziło, że w miniony poniedziałek w wiejskiej części hrabstwa przed domem potencjalnej ofiary znaleziono urządzenie wybuchowe przymocowane do pojemnika z łatwopalną cieczą. Było one gotowe do użycie.

Minister ds. Irlandii Północnej w brytyjskim rządzie Brandon Lewis określił ten incydent, jako "usiłowanie zabójstwa". "Terroryści umieścili bombę w tylnej części samochodu, bezpośrednio w miejscu, w którym siedzi trzyletnia córka policjantki" - zwracał uwagę zastępca szefa policji PSNI, Mark McEwan. Wszystko wskazuje więc na to, że nie niepokoił ich fakt, że ofiarą ich ataku mogło paść trzyletnie dziecko. "To niewiarygodne" - dodawał McEwan. Jak na razie żadna z organizacji nie wzięła odpowiedzialności za te działania, ale PSNI jest przekonane, że stoi za nim New IRA.

W Derry doszło do próby zamachu bombowego

To zdarzenie wpisują się w nowy kontekst niepokojów na granicy irlandzkiej, które w zasadzie nieprzerwanie trwają od okresu Świąt Wielkanocnych. Nowa fala przemocy, zamieszek i ataków wymierzonych w służby policyjne po części jest spowodowana przez "nową granicę" dzielącą Republikę Irlandii od Irlandii Północnej, które została wprowadzona na mocy ustaleń związanych z Brexitem. Poniedziałkowy incydent grozi dalszą eskalacją napięć w regionie.

Tymczasem we wtorek brytyjskie premier Boris Johnson na łamach programu BBC Northern Ireland’s Spotlight odniósł się do sytuacji w Irlandii i zapowiedział zniesienie "absurdalnych" kontroli granicznych. "Wygląda na to, że UE pozostanie bardzo dogmatyczna w tej kwestii. Znajdujemy się w absurdalnej sytuacji w której nie można przywozić krzewów róż z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, w której nie można przywozić brytyjskich kiełbasek do Irlandii Północnej. Musimy podjąć jakieś dalsze kroki, szczerze mówiąc" - komentował premier UK.

Sęk jednak w tym, że obecna sytuacja na granicy jest bezpośrednim wynikiem twardego Brexitu, do którego dążył sam Boris Johnson!

Na cel wzięto oficera PSNI i jego trzyletnią córeczkę

Maroš Šefčovič, komisarz UE nadzorujący kwestie Brexitu nie ma wątpliwości, że tego wszystkiego zwyczajnie dałoby się uniknąć, gdyby tylko strona brytyjska zdecydowała się pozostać w obszarze kontroli sanitarnych i fitosanitarnych. Jednocześnie Šefčovič potwierdził, że komisja prowadzi rozmowy z rządem Wielkiej Brytanii na temat uczynienia wdrażania kontroli bardziej akceptowalnymi w świetle aktów przemocy z ostatnich tygodni.

Urzędnicy w Londynie i Brukseli prowadzą intensywne rozmowy mające na celu wypracowania rozwiązania, które ułatwiłoby wprowadzenie protokołów kontroli granicznych, które zostały przez UK odrzucone. Jednak takie działania przyczyniają się do jeszcze większej polaryzacji postaw w Irlandii Północnej. Nacjonalistyczni przywódcy polityczni i wielu liderów biznesu chcą, aby takie rozwiązania weszły w życie. Wierzą, że dzięki pragmatycznemu podejściu w regionie dałoby się pogodzić obie strony.

Czy terroryści z New IRA są odpowiedzialni za te działania?

Jednak przywódcy lojalistów i związkowców chcą, aby całkowicie z takiego pomysłu zrezygnować. Zaznaczają, że to właśnie "wojownicze" podejście UE przyczyniło się do rozruchów wielkanocnych. Według Nigela Doddsa z DUP "zignorowano poglądy związkowców i podeptano wszystkie podstawowe zasady zdecentralizowanego porozumienia" obowiązującego na granicy.