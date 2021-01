Irlandia Północna: Pracownicy medyczni i opiekunowie w domach pomocy społecznej otrzymają £500 za pracę w trakcie epidemii

Fot. Getty

Minister Zdrowia Robin Swann zapowiedział przyznanie wszystkim pracownikom medycznym i opiekunom w domach pomocy społecznej w Irlandii Północnej specjalnego dodatku w wysokości £500. Dodatek ten ma stanowić swego rodzaju bonus za pracę w trakcie epidemii – w nadzwyczaj ciężkich i stresujących warunkach.

Jednorazowa wypłata w wysokości £500 ma zostać zostać przyznana w Irlandii Północnej wszystkim pracownikom systemu opieki zdrowotnej (m.in. lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym), a także wszystkim pracownikom domów opieki społecznej, gdzie koronawirus od roku zbiera potężne, śmiertelne żniwo. - Nie ma słów, za pomocą których można by wyrazić wdzięczność za to, co zrobili dla nas pracownicy służby zdrowia. Nigdy nie będziemy w stanie spłacić im tego długu - zaznaczył Robin Swann, uzasadniając potrzebę dodatkowego wynagrodzenia za ciężką pracę tej wąskiej grupy pracowników kluczowych.

Bonus dla pracowników medycznych i opiekunów a świadczenia społecznej

Minister Zdrowia Robin Swann zapowiedział także, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby jednorazowa wypłata dla pracowników medycznych i opiekunów w domach pomocy społecznej nie wpłynęła na pobierane przez wielu z nich świadczenia. - W przypadku niektórych osób, zwłaszcza tych najgorzej opłacanych, [przyznanie bonusu] może negatywnie odbić się na ich składkach na ubezpieczenie społeczne lub na otrzymywanym przez nich wsparciu finansowym. Napisałem do Ministra Finansów i Ministra Społeczności Lokalnych, prosząc ich o pilne rozważenie tej kwestii i skontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi w Wielkiej Brytanii za podatki i zasiłki w celu wyłączenia tych płatności i nietraktowania ich jako wynagrodzenia – poinformował minister.