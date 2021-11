Irlandia Północna: Ostateczny termin na wykorzystanie vouchera o wartości £100 został wydłużony do 14 grudnia!

Voucher o wartości 100 funtów w Irlandii Północnej będzie do wykorzystania do 14 grudnia

Fot. Getty

Minister gospodarki Irlandii Północnej Gordon Lyons zapowiedział, że voucher o wartości £100, który został lub zostanie przyznany ponad milionowi mieszkańców, by wspomóc po pandemii sklepy działające stacjonarnie, będzie ważny dłużej, niż początkowo zakładano. Ostateczny termin na wykorzystanie kuponu przypadnie nie 30 listopada, ale 14 grudnia.

W ramach programu stymulującego gospodarkę Irlandii Północnej, wszystkie osoby w wieku powyżej 18 lat mają możliwość otrzymania od państwa karty przedpłaconej o wartości £100, do wydania w jednym z poszkodowanych przez pandemię sklepów działających stacjonarnie. Voucher, na przyznanie którego aplikowało ponad milion ludzi, miał początkowo być ważny do 30 listopada, ale jego termin ważności został właśnie zmieniony na 14 grudnia. - Na skorzystanie z karty większości ludzi pozostają cztery tygodnie, ale zdaję sobie sprawę, że tak się nie stanie w przypadku wszystkich. Dlatego, aby zaoferować właścicielom kart odpowiedni termin skorzystania z karty, chcę dziś ogłosić, że przedłużam termin wykorzystania [vouchera] Spend Local card o dwa tygodnie – z 30 listopada na 14 grudnia – zapowiedział na posiedzeniu Zgromadzenia Gordon Lyons.

Spend Local card w Irlandii Północnej

Minister potwierdził, że do dnia dzisiejszego wydany został ponad milion voucherów Spend Local card (dokładnie 1,024 mln), z czego 580 000 zostało już przynajmniej częściowo wykorzystanych. Dzięki temu po-pandemicznemu programowi stymulacyjnemu, do gospodarki Irlandii Północnej trafiło już £26,5 mln. Wiadomo jednak, że z przyznawaniem kart przedpłaconych były też pewne problemy, a system nie był w stanie zweryfikować 160 000 osób wnioskujących. Ale, jak zapewnił minister Lyons, 98 proc. osób, których dane nie zostały pierwotnie pozytywnie rozpoznane (chodziło o wiek powyżej 18 lat i dowód zamieszkiwania na terytorium Irlandii Północnej), otrzyma swoje vouchery. - Pod koniec tego tygodnia karty zostaną wysłane do co najmniej 95 proc. osób wnioskujących, które udało nam się dopasować na podstawie informacji przechowywanych w bazach danych. A do połowy przyszłego tygodnia karty zostaną wysłane do wszystkich dotychczas zweryfikowanych osób – poinformował minister.