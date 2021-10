Irlandia Północna łagodzi restrykcje. Ogłoszono koniec dystansu społecznego w branży hospitality

Fot. Getty

Irlandia Północna ponownie otwiera kluby nocne i znosi jedne z najbardziej dotkliwych ograniczeń. Od dziś koniec dystansu społecznego w branży hospitality w tej części UK.

W niedzielę 31 października 2021 Irlandia Północna znosi bardzo istotne restrykcje – po wielu miesiącach ich obowiązywania. Ogłoszono koniec dystansu społecznego w branży hospitality, co w praktyce oznacza między innymi możliwość ponownego otwarcia klubów nocnych. Czy w związku z tym certyfikaty covidowe na dużych wydarzeniach staną się obowiązkowe?

Irlandia Północna łagodzi restrykcje

Choć wymogi dotyczące dystansu społecznego zostają ostatecznie zniesione obiektach z branży hotelarskiej, gastronomicznej i rozrywkowej w Irlandii Północnej, władze kraju apelują do mieszkańców o rozsądne i odpowiedzialne zachowanie. Wycofanie obowiązku utrzymywania bezpiecznej odległości wynoszącej 1 metr oznacza, że miejsca oferujące rozrywkę opartą na bliskim kontakcie, np. taniec, mogą ponownie otworzyć się dla klientów. W obiektach z branży hospitality podczas picia, jedzenia czy tańca nie będzie konieczności noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

Co z certyfikatami covidowymi w Irlandii Północnej?

Choć w Szkocji i Walii obecnie warunkiem wejścia na duże imprezy czy do klubów nocnych jest okazanie ważnego certyfikatu covidowego, Irlandia Północna na razie nie wprowadza podobnych zasad. Ostateczna decyzja co do przyszłych reguł w tym względzie nie została jednak jeszcze podjęta.

Mimo wszystko, ministerstwo zdrowia opracowało już system zasad bezpieczeństwa dla dużych wydarzeń czy miejsc rozrywki takich, jak kluby nocne. Zasady te obecnie mogą być dobrowolnie stosowane przez organizatorów imprez. Według ministerialnego systemu, warunkiem wstępu na duże wydarzenia i imprezy może być certyfikat covidowy poświadczający:

pełne zaszczepienie (ostatnia dawka co najmniej dwa tygodnie przed wejściem na imprezę)

negatywny wynik testu PCR lub antygenowego – certyfikat ważny przez 48 godzin

bycie ozdrowieńcem (dowód przechorowania Covid-19 m.in. na podstawie pozytywnego wyniku testu PCR uzyskanego maksymalnie 180 dni przed wejściem na imprezę – oczywiście po odbyciu w międyczasie niezbędnej izolacji).

Alliance Party i SDLP wezwały do wprowadzenia obowiązkowych certyfikatów covidowych już teraz, ale pozostałe partie są ku temu niechętne. Większość irlandzkich deputowanych jest zdania, że to każda firma powinna indywidualnie decydować o tym, czy wprowadzić u siebie certyfikaty covidowe jako warunek uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach.