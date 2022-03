Irlandia Północna dołącza do programu sponsorowanych wiz Domy dla Ukrainy. Pomimo tego, że nie ma rządu

Fot. Getty

Irlandia Północna aktywnie włącza się w program wiz sponsorowanych Domy dla Ukrainy. Prace nad uruchomieniem programu już trwają, pomimo tego, że prowincja jest w zasadzie pozbawiona egzekutywy.

Szczegóły dotyczące brytyjskiego programu Domy dla Ukrainy (ang. Homes for Ukraine) zostały podane przez rząd w weekend. W ramach systemu wiz sponsorowanych Brytyjczycy będą mogli indywidualnie przyjmować uchodźców z Ukrainy do swojego domu lub do swojej pustej posiadłości na okres co najmniej sześciu miesięcy, a w zamian za to otrzymają od państwa pomoc w wysokości £350 miesięcznie. Brytyjczycy nie będą musieli znać rodzin (głównie matek z dziećmi), które będą chciały przyjechać na Wyspy, a kojarzenie osób potrzebujących z osobami, które tę pomoc będą w stanie zaoferować, będzie się odbywać za pośrednictwem różnych kanałów. Rząd stworzy w tym celu dedykowaną stronę internetową, ale mieszkańcy Wysp będą też mogli zapraszać rodziny, o których usłyszą na przykład w mediach społecznościowych. Jednak zarówno uchodźcy, jak i „sponsorzy”, będą musieli następnie przejść procedurę weryfikacji przez Home Office.

Irlandia Północna otwiera się na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Irlandia Północna również aktywnie włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, a rzecznik The Executive Office poinformował, że urzędnicy pracują w szybkim tempie, by Irlandia Północna była gotowa na zaoferowanie schronienia osobom uciekającym przed wojną. A wszystko to odbywa się w dosyć trudnych okolicznościach, biorąc pod uwagę fakt, że po dymisji Paula Givana Irlandczycy nie mają obecnie ani Pierwszego Ministra, ani zastępcy. - Chociaż nie wszystkie szczegóły zostały jeszcze ogłoszone przez Westminster, to my pracujemy w szybkim tempie, robimy przygotowania, abyśmy byli gotowi zapewnić schronienie ukraińskim uchodźcom – zapewnia jednak rzecznik biura egzekutywy. I dodaje: - Mając na uwadze presję związaną z dostępnością mieszkań socjalnych, urzędnicy współpracują również z samorządami oraz sektorem wolontariatu i lokalnych społeczności, aby znaleźć kreatywne sposoby na oddanie do użytku odpowiednich mieszkań i zidentyfikowanie wszystkich dostępnych możliwości. Będziemy w pełni uczestniczyć w tym wysiłku humanitarnym. Partnerstwo między sektorami i ogółem społeczeństwa będzie kluczem do zapewnienia wsparcia jak największej liczby Ukraińców szukających tu schronienia.