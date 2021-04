Irlandia czy Holandia - który kraj jest lepszy do emigracji? ZOBACZ porównanie! [WIDEO]

Holandia kontra Irlandia - który kraj komu warto polecić? Jakie są różnice między nimi z "polskiego" punktu widzenia? Jak wyglądają koszty życia na "Zielonej Wyspie", a jakie w "Kraju Tulipanów"? Gdzie można więcej zarobić będąc imigrantem z Polski?

W związku z Brexitem i wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych wielu Polaków żyjących na Wyspie zastanawia się co dalej - czy pozostać w UK, a może wrócić do domu w Polsce lub ruszyć w dalszą emigracją? Wiemy, że ten temat jest dla Was istotny, dlatego często w naszych artykułach poruszamy tematy związane zarówno z tematyką powrotową, jak i dalszymi emigracjami. Oddajemy również głos Wam, polskim emigrantom, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w tej materii. I tak jest właśnie w tym przypadku! Na naszych łamach oddajemy głos polskiemu vlogerowi, Łukaszowi Szewczykowi, który porównuje ze sobą te dwa kraje - Holandię i Irlandię. Można powiedzieć, że Holandia to ostatni "hit" wśród emigrantów z Polski, bo jest to kraj coraz częściej przez nich wybierany, a Irlandia od dobrych wielu lat pozostaje jednym z głównym celów polskiej emigracji.

Ile zarabia się w Irlandii? Jakie zarobki są w Holandii?

"Przedstawiam Wam moje wrażenia, porównania i opinie na temat pracy i życia w obu tych krajach" - pisze Łukasz w opisie filmiku. "Zaczynam wszystko od samego wyjazdu. Jak wyglądają sprawy zaraz po samym przyjeździe do Irlandii i do Holandii. Gdzie można się zatrzymać, czyli zakwaterowanie na start. Jak wygląda praca przez biura pracy i gdzie i za ile można wynająć dom czy mieszkanie" - dodaje.

Tak się składa, że Łukasz mieszkał w obu tych krajach i prezentuje bardzo ciekawą perspektywę. Trzeba już na samym początku zaznaczyć, że autor filmiku nie kryje się, że przedstawia swoje własne, subiektywne zdanie w tej kwestii, oparte na swoich własnych doświadczeniach. Nie pisze o żadnej prawdzie objawionej, tylko o swoich przeżyciach - miejsce to na uwadze!

Sprawdź porównanie tych dwóch krajów zrobione przez kogoś, kto żył i pracował w obu tych krajach

A jak to wygląda z waszej perspektywy? Czy rzeczony filmik okazał się dla Was pomocny w jakimś względzie? Co o nim sądzicie? Czekamy na Wasze komentarze na naszym oficjalnym profilu na FB - dajcie nam znać!

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

