Interwencja Banku Anglii - tymczasowy skup obligacji ma uspokoić sytuację ekonomiczną w UK

Bank Anglii ruszył z programem skupu obligacji rządowych Wielkiej Brytanii. Akcja rozpoczęła się 28 września 2022 roku, a jej celem jest uspokojenie sytuacji wokół brytyjskiego funta i działanie w zakresie stabilności finansowej.

Ostatnie wydarzenia, a więc ogłoszenie awaryjnego mini-budżetu kanclerza Kwartnega z radykalnymi cięciami podatków oraz następujące po nim załamanie się kursu funta szterlinga sprawiły, iż Bank Anglii zdecydował się na podjęcie działań. Ich celem jest uspokojenie sytuacji ekonomicznej w UK. Z powodu przeceny brytyjskiej waluty, która w pewnym momencie spadła do najniższych poziomów od ponad 50 lat, pojawiły się poważne obawy o stabilność brytyjskich finansów publicznych. Oprócz tego rentowność 20- i 30-letnich brytyjskich obligacji rządowych przekroczyła 5%, osiągając wieloletnie maksimum. "Gdyby dysfunkcja na tym rynku utrzymała się lub pogorszyła, istniałoby istotne ryzyko dla stabilności finansowej Wielkiej Brytanii. Doprowadziłoby to do nieuzasadnionego zaostrzenia warunków finansowania i ograniczenia przepływu kredytów do gospodarki realnej" - czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Bank of England, w dniu wczorajszym, 28 września 2022 roku, jak cytuje PAP.

Bank of England podejmuje działanie

Jakie działanie podejmą władze Banku Anglii? "Aby to [stabilność finansową - przyp. red.] osiągnąć, Bank będzie prowadził tymczasowe zakupy długoterminowych obligacji rządowych Wielkiej Brytanii od 28 września. Celem tych zakupów będzie przywrócenie uporządkowanych warunków rynkowych. Zakupy będą prowadzone na skalę niezbędną do osiągnięcia tego celu. Operacja ta będzie w pełni zabezpieczona przez Ministerstwo Finansów" - czytamy dalej.

"Skup ten będzie ściśle ograniczone w czasie. Ma on na celu rozwiązanie konkretnego problemu na rynku długoterminowych obligacji rządowych. Aukcje potrwają od dziś do 14 października. Zakupy długoterminowych obligacji zostaną zlikwidowane w sposób sprawny i uporządkowany, gdy tylko ryzyko dla funkcjonowania rynku zniknie" - czytamy dalej.

Podjęto decyzję o skupie obligacji rządowych Wielkiej Brytanii

Efekty tych działań są już widoczne. Bezpośrednio po tym komunikacie rentowność 30-letnich obligacji dostępnych na rynku spadła do poziomu 4.3 procent, a kurs funta początkowo osłabł do stosunku do dolara, a następnie się odbił.

Bank Anglii opublikuje wkrótce komunikat rynkowy zawierający szczegóły operacyjne swoich działań.



