Internetowy sadysta i fetyszysta stóp nakłaniał kobiety do rażenia się prądem o napięciu 230 V! Teraz odpowie za usiłowanie zabójstwa 88 osób

Internetowy sadysta nakłonił dziesiątki kobiet do porażenia sobie stóp prądem o napięciu 230V

Fot. Getty

Bawarczyk David G. nakłonił dziesiątki kobiet do porażenia sobie nagich stóp prądem o napięciu 230 V. Niemiec przedstawiał się jako naukowiec prowadzący eksperyment i oferował kobietom pieniądze za udział w doświadczeniu „na Skypie”. Najmłodsza ofiara Davida G miała... zaledwie 13 lat.

Na jaw wychodzą kolejne fakty w związku ze sprawą Davida G. - mieszkającego w Bawarii Niemca, internetowego sadysty i fetyszysty stóp, który zdołał nakłonić w internecie dziesiątki kobiet do wzięcia udziału w bardzo niebezpiecznym eksperymencie. - Ofiary wierzyły, że on jest naukowcem i że przeprowadzenie eksperymentu nie stanowi dla nich zagrożenia, dlatego się na to wszystko godziły – zaznaczył prokurator w sądzie w Monachium. - Ale oskarżony był w pełni świadomy, że 230 V wystarczy, aby zabić człowieka – dodał.

Za wzięcie udziału w nieistniejącym eksperymencie David G. oferował kobietom nawet 3000 euro. W celu porażenia prądem stóp kobiety używały różnych narzędzi, w tym między innymi metalowej łyżki i gwoździa. Ofiary miały też przybliżać kamerę do stóp, tak by bawarski „naukowiec” mógł dokładnie obserwować skutki eksperymentu. Jak się jednak szybko okazało, doświadczenia z użyciem prądu o napięciu 230 V nie były dla ofiar obojętne i stanowiły zagrożenie dla ich życia. Wiele kobiet doznało na skutek porażenia prądem oparzeń, bolesnych skurczy mięśni i arytmii serca, a jedna straciła nawet przytomność. Dla żadnej, na szczęście, „eksperyment” nie zakończył się utratą życia.

Teraz internetowy sadysta odpowie przed sądem w Monachium za usiłowanie zabójstwa 88 kobiet. Jednakże prawnicy mężczyzny, z zawodu konsultanta IT, już wnieśli o łagodne potraktowanie ich klienta z uwagi na syndrom Aspergera i autyzm. Obrona twierdzi zatem, że David G. nie do końca zdawał sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów.



