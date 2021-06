Internet w samolocie dla zwykłych pasażerów? Wizz Air testuje nową usługę

Fot. Getty

Już niebawem w samolotach linii Wizz Air pasażerów może spotkać całkiem miła niespodzianka. Węgierski przewoźnik rozpoczyna testować na swoich pokładach internet „Wifi lite”. Na czym dokładnie ma polegać nowa usługa?

Nową usługę internetową Wizz Air testuje już od marca tego roku. Próby naziemne zostały zakończone, w związku z czym rozpoczną się teraz testy na pokładach latających maszyn. Do tej pory sprawdzano między innymi efektywność technologiczną rozwiązań, a także kwestie związane z zakłóceniami. Jak na razie wszystko wygląda obiecująco, jednak internet w samolotach Wizz Air będzie mocno ograniczony.

Internet w samolotach Wizz Air

„Wifi lite” to tania usługa internetu pokładowego, dzięki której zwykli pasażerowie samolotów będą mogli korzystać z internetu podczas podróży samolotem Wizz Air. Nie będzie to jednak pełny dostęp do internetu, ale jedynie do podstawowych funkcji, takich jak wysyłanie i odbieranie wiadomości lub wykonywanie płatności.

W cytowanym przez portal fly4free komunikacie Fflya - firmy tworzącej nową technologię umożliwiającą wprowadzenie internetu na pokłady samolotów - czytamy:

„W ciągu ostatniej dekady firma AS-IP Tech koncentrowała się na stworzeniu alternatywnej metody łączenia pasażerów w celu obniżenia wysokich kosztów łączności pokładowej. Fflya wykorzystuje najnowsze satelity Iridium i unikalny, tani sprzęt, który jest prosty w instalacji i wymaga niewielkich lub żadnych modyfikacji w samolocie”.

Według informacji portalu fly4free, w nowej usłudze Wizz Air, za którą odpowiedzialna jest firma Fflya, ma być stosowana bardzo tania technologia, tak aby oferta była powszechnie dostępna dla typowych klientów tanich linii lotniczych i tak, aby nowa usługa nie podnosiła kosztów ponoszonych przez przewoźnika. Co więcej, wprowadzenie tego typu usługi w samolotach może okazać się dodatkowym źródłem pieniędzy dla linii lotniczych ze względu na nowe możliwości związane z reklamą i transakcjami internetowymi.