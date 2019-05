Internauci oburzeni wystawą sklepu odzieżowego w Manchesterze. Wam też ubranie przypomina kamizelkę dla zamachowca - samobójcy?

Fot. Twitter

Na wystawie jednego ze sklepów odzieżowych w centrum Manchesteru prezentowana jest... specyficzna kamizelka. Wielu internautów ma z nią jednak jednoznaczne skojarzenia – według nich ubranie przypomina kamizelkę zakładaną przez zamachowców – samobójców.

„To jest na sprzedaż i to jest wystawione w oknie sklepu odzieżowego w centrum miasta. Widziałem to kilka razy i za każdym razem mi to przeszkadzało. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to to, że dla nich podrobiona kamizelka dla zamachowca-samobójcy jest modna. Jaki to jest przekaz dla ludzi?” - napisał na Twitterze Brytyjczyk, który udostępnił także zdjęcie kontrowersyjnego ubrania.

Pod postem mężczyzny zaroiło się od komentarzy, w większości o podobnym wydźwięku. „Poważnie, kto to mógł zaprojektować i pomyśleć, że to jest ok, i kto mógł pomyśleć, że to ok, by wystawić coś takiego na wystawie sklepowej. Wiem, że ludzie noszą różne kamuflujące ubrania, ale kamizelka tego typu jest w obecnych, smutnych czasach, bardzo dziwnym ubraniem” - zaznaczył jeden z internautów. „Pierwsza rzecz, o której pomyślałam, to to, czy to nie jest kamizelka dla zamachowca – samobójcy. Dlaczego, dlaczego!” - dodała internautka.

Wystawa jest tym bardziej kontrowersyjna, że sklep odzieżowy znajduje się zaledwie 1,5 km od Manchester Arena – miejsca, w którym w maju 2017 r. doszło do zamachu podczas koncertu Ariany Grande. W wyniku wybuchu bomby zginęły wtedy 22 osoby (w tym dwoje Polaków), a ponad 800 osób zostało rannych. Jednak właściciel sklepu nie rozumie zastrzeżeń internautów względem prezentowanego ubioru, ponieważ twierdzi, że tego typu kamizelki są teraz modne i że są one nawet zakładane przez muzyków w teledyskach.