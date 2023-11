Crime Internauci bronią kierowcy, którzy na pasach przejechał 2-letnie dziecko

Do rzeczonego zdarzenia doszło w naszej ojczyźnie, w Polsce. W dniu wczorajszym, w piątek 27 października 2023, około godziny 8:05 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu dziecka na pasach.

Miało ono miejsce przy skrzyżowaniu ulicy Pocztowej z Wojska Polskiego w Wągrowcu. Samochód marki Nissan stojący częściowo na pasach włączał się do ruchu ze strefy zamieszkania. Jego kierowca kompletnie nie zauważył dziecka, które widząc, że auto stoi, przechodził w wyznaczonym miejscu. Masywny SUV ruszył i przejechał dwulatka, gdy przechodząc znajdował się na wysokości samochodu.

Prezentujemy nagranie z tego wydarzenia, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Pochodzi ono z jednej z okolicznych kamer:

Dzisiaj, około godziny 8:05, funkcjonariusze otrzymali doniesienie od świadka dramatycznego zdarzenia, które miało miejsce na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Pocztowej z Wojska Polskiego w Wągrowcu. Według relacji świadka, 2-letni chłopiec został potrącony przez… pic.twitter.com/BbtySyms9I — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizacompl) October 27, 2023

Sprawcą okazał się 71-letni mężczyzna. Kierowca jechał w kierunku Bydgoszczy. Według ustaleń, które zostały poczynione przez policje, miał on być całkowicie nieświadomy tego, że potrącił dziecko.

– Na szczęście okazało się, że dwulatek nie odniósł poważniejszych obrażeń – komentuje aspirant Dominik Zieliński, oficer prasowy KPP Wągrowiec, jak cytujemy za portalem informacyjnym TVN24.

Jakie były okoliczności tego zdarzenia — ustalenia policji

– Szybko ustaliliśmy, kto jest właścicielem pojazdu i kto mógł siedzieć za kierownicą. Poprosiliśmy o pomoc policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy dotarli do 71-latka. To od policjantów dowiedział się, że doszło do potrącenia – relacjonuje.

– Analizujemy nie tylko zachowanie kierowcy, ale również postawę matki dziecka. W momencie zdarzenia opiekowała się ona czwórką dzieci. W pewnym momencie odłączył się od nich dwulatek, który po chwili został potrącony – podsumowuje Dominik Zieliński.

Internauci bronią sprawcy wypadku

Policja nadal bada tę sprawę, ale w mediach społecznościowych nie brakuje głosów biorących w obronę… kierowcą samochodu! „Kierowca nawet nie był świadomy tego, że było tam dziecko”, „dziadek patrzył w prawo i młodego nie widział”, „można nie zauważyć pieszego przez to, że któryś słupek w aucie Ci go przysłoni w danej chwili gdy nawet spojrzysz”, „jeżeli kierowca patrzył w tym czasie w prawo, to nie miał szans go zobaczyć, a potem już schował mu się przed maską”. Pojawia się nawet krytyka tego, że pasy… malowane są w złych miejscach!

A co WY o tym sądzicie? Jaka jest WASZA opinia? Zgadzacie się z obrońcami kierowcy? Czekamy na wasze komentarze!

