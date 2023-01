Intensywne opady śniegu sparaliżowały lotnisko w Manchesterze  - to kolejny taki przypadek tej zimy

Atak zimy po raz kolejny paraliżuje funkcjonowanie portu lotniczego zlokalizowanego w Ringway — Manchester Airport tymczasowo zamknęło oba pasy startowe z powodu obfitych opadów śniegu.

Dziś rano, 19 stycznia 2023 roku, po godzinie siódmej w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Manchester Airport przeczytaliśmy o kłopotach, jakie z zimową aurą pojawiły się w porcie lotniczym zlokalizowanym w hrabstwie metropolitalnym Greater Manchester. „Po okresie intensywnych opadów śniegu tymczasowo zamknęliśmy oba pasy startowe. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pasażerów zawsze będą naszym najważniejszym priorytetem, a operacje na lotnisku zostaną wznowione przy najbliższej możliwej okazji. Pasażerowie są proszeni o kontaktowanie się z liniami lotniczymi w sprawie najnowszych doniesień w związku z tą sytuacją”.

Dosłownie godzinę później władze portu lotniczego poinformowały, iż nadal zmagają się z konsekwencjami opadów śniegu. Sytuację udało się opanować tuż przed godziną dziesiątą, jak wynika z ostatnich wiadomości komunikatów Manchester Airport.

Zeszłej nocy, lokalnie w Wielkiej Brytanii temperatury spadły nawet do -10 stopni Celsjusza, a Met Office wydało żółty alert pogodowy dotyczący właśnie opadów śniegu, według którego można spodziewać się „dalszych zakłóceń [komunikacyjnych] spowodowane lodem i śniegiem”. Tym ostrzeżeniem objęty pozostaje także Manchester.

Jak podaje serwis informacyjny BBC jeden z pasażerów samolotu prawdopodobnie startującego z Manchester Airport w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z okna maszyny, z widokiem na pokryte grubą warstwą śniegu skrzydło. „Kolejna godzina siedzenia w samolocie zmierzającym donikąd” - pisał. Podobnych relacji i zdjęć oblepionych białym puchem samolotów w Manchesterze nie brakowało w social mediach.

Following a period of heavy snow fall, we have temporarily closed both runways.



We will provide further updates as soon as possible. pic.twitter.com/LFarjaIMG8