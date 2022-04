"Inni ludzie" - polski przebój wchodzi do kin w UK już 22 kwietnia

artykuł sponsorowany

Niezwykły film polskiej produkcji już wkrótce będzie można zobaczyć na ekranach brytyjskich kin. Czy warto wybrać się na "Innych ludzi"?

"Inni ludzie" to niezwykły projekt - to film, jakiego jeszcze nie widzieliście! Oparty na motywach powieści Doroty Masłowskiej, autorki "Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" i "Pawia królowej", pisarki nagrodzonej Nagrody Literackiej „Nike” (2006) porusza swoją formą i zachwyca treścią. Filmowy obraz utrzymany jest w estetyce hip-hopowego teledysku, a jego tematyka dotyczy trudności zwykłej egzystencji we współczesnym świecie.

Polska jest tutaj istotnym krajobrazem, ale historia jest uniwersalna i zrozumiała pod każdą szerokością geograficzną. W świecie "Innych ludzi" widzimy, jak bieda i życie na marginesie przeplata się z przepychem charakterystycznym dla wyższych, bogatszych sfer. Ludzi żyjący w obu tych światach zmagają się jednak z tymi samymi dramatami.

Jego eksperymentalna forma jest niezwykle ciekawa i jak zgadzają się recenzenci - jest to eksperyment jak najbardziej udany! Debiutująca reżyserka Aleksandry Terpińskiej stworzyła filmowe dzieło, które pod wieloma względami można postawić na jednej półce z produkcjami Marka Koterskiego i Wojciecha Smarzowskiego. Jeśli więc jesteście miłośnikami takiego kina, to z pewnością seans "Innych ludzie" możemy wam z czystym sumieniem polecić!

Opis fabuły filmu "Inni ludzie":

INNI LUDZIE to hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nieustającego szumu mediów społecznościowych. Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów i zaułków, pulsującego w rytmie rapu miasta Warszawy. Bohaterom w codzienności towarzyszy uważnie ich obserwujący narrator (Fabijański).

Na pierwszy rzut oka Kamil (Beler) i Iwona (Bohosiewicz) nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka (Kalita), żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię (Koleśnik), ale wciąż mieszka z matką (Kawka) na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi wokół nich.

OBSADA:

JACEK BELER (KAMIL JANIK)

Kamil Janik ma 32 lata, matkę, siostrę, dziury w starych najkach i brak perspektyw. Chce pokazać wszystkim, na co go stać, ale póki co trochę pomaga w pracach hydraulicznych, trochę handluje dragami, głównie imprezuje i zalicza kolejne dziewczyny. Od lat marzy o nagraniu własnej płyty, dzięki której w końcu uda mu się wyprowadzić od matki i przestać łapać szemrane i słabo płatne fuchy.

MAGDALENA KOLEŚNIK (ANETA)

Dziewczyna Kamila zakochana i zazdrosna. Trochę dresiara, trochę studentka, małomiasteczkowa z dużymi ambicjami. Anecia trochę „blachara”, a jednocześnie ikona kobiecości. Erotyczna i prowokująca, zarazem dziewczęco naiwna. Kamil jest częścią jej marzeń. Ekspedientka w dużej sieci sklepów kosmetycznych, która marzy o karierze blogerki, influencerki. Pochodzi z małej miejscowości, urządza się w wielkim mieście. Po przeprowadzce do Warszawy wynajęła pokój na warszawskim Wrzecionie. Mieszkanie dzieli z przypadkową współlokatorką.

SONIA BOHOSIEWICZ (IWONA)

Ok. 40-tki. Przedstawicielka zamożnej klasy średniej. Mieszka w apartamentowcu razem z mężem i synkiem. Prowadzi dostatnie życie, otaczając się drogimi przedmiotami, na Instagramie postuje wspólne zdjęcia, szczęśliwe chwile. W rzeczywistości nie potrafi poradzić sobie z rozpadającym się małżeństwem, z mężem, który ją zaniedbuje i synem, z którym nie potrafi się komunikować. Stara się być dobrą żoną, matką, żyje w wymagającej pułapce pozorów. Popada w depresję, a codzienne przetrwanie umożliwia jej zażywanie antydepresantów.

Lista kin gdzie odbędą się pokazy poniżej oraz na www.ukfilmy.pl

SIEĆ KIN CINEWORLD pokazy od 22 Kwietnia.

ABERDEEN QL

ASHTON

BOLTON

BRADFORD

BRAINTREE

CASTLEFORD

CHELTENHAM

GLOUCESTER

HEMEL HEMPSTEAD

HUNTINGTON

JERSEY

LUTON

LONDON WOOD GREEN

MILTON KEYNES

NEWPORT SP

O2

PLYMOUTH

POOLE

RUSHDEN LAKES

WANDSWORTH

WESTON SUPER MARE

WOLVERHAMPTON

YORK

SIEĆ KIN ODEON - pokazy 22 Kwietnia.

BASINGSTOKE

BELFAST

BOURNEMOUTH

BRACKNELL

CHARLESTOWN

COVENTRY SKYDOME

CREWE

DERBY

DUNFERMLINE

EDINBURGH LOTHIAN RD

GLASGOW QUAY

HOLLOWAY

HULL

KETTERING

LEE VALLEY

LEEDS-BRADFORD

LEICESTER

LIMERICK

MAIDENHEAD

METROCENTRE

MILTON KEYNES STADIUM

NORWICH

ROCHDALE

SHEFFIELD

STOKE-ON-TRENT

STREATHAM

TELFORD

TRAFFORD CENTRE

TROWBRIDGE

UXBRIDGE THE CHIMES

WARRINGTON

WEST BROMWICH

WIMBLEDON

WORCESTER

WREXHAM

SHOWCASE PETERBOROUGH 23 I 24 Kwietnia

SHOWCASE READING 24.04

SHOWCASE SOUTHAMPTON 24.04

SAVOY CINEMAS 24 i 25 Kwietnia

NOTTINGHAM

BOSTON

WORKSOP

DONCASTER

GRANTHAM

CORBY

VUE CINEMAS 22,23 Kwietnia.

BEDFORD

BICESTER

BLACKBURN

BOLTON

BRISTOL CRIBBS

CAMBRIDGE

CARLISLE

CHESHIRE OAKS

DONCASTER

FARNBOROUGH

HALIFAX

HARTLEPOOL

INVERNESS

MERTHYR TYDFIL

NEWBURY

NORTHAMPTON

PLYMOUTH

PORTSMOUTH

READING

REDDITCH

SOUTHPORT

STAINES

THANET

THURROCK

TORBAY