Influencerka pozowała do seksownych zdjęć przed otwartą trumną swojego ojca. Broni się, że tata byłby z niej „dumny”

20-letnia Jayne Rivera zszokowała miliony ludzi na całym świecie, pozując do zdjęć na tle otwartej trumny swojego ojca. Ale influencerka broni się, że „nie zrobiła nic złego”, a tata byłby z niej „dumny”.

Na zdjęciach zamieszczonych na Instagramie trudno dostrzec, by 20-letnia Jayne Rivera cokolwiek robiła sobie z faktu, że właśnie chowa własnego ojca. W końcu młoda Amerykanka zrobiła sobie, jak gdyby nigdy nic, serię seksownych zdjęć na tle otwartej trumny zmarłego taty. Żeby dokładnie poinformować o całym zdarzeniu swoich fanów, kobieta zamieściła jeszcze przy zdjęciach wymowne hashtagi: „#dadless”, „#veteran”, „#ptsd”, „#funeral”, „#neverforgotten”. I choć wielu internautów bardzo krytycznie odniosło się do zachowania influencerki, nazywając ją osobą „podłą”, „odrażającą” i „narcystyczną”, to Rivera broni się, że nie zrobiła przecież nic złego, a jej tata, który mocno wspierał rozwój jej kariery, pochwaliłby i takie jej zachowanie.

Influencerzy – gdzie jest granica dobrego smaku?

Patrząc na zdjęcia Jayne Rivery, ubranej w obcisłą, czarną sukienkę, z odkrytymi ramionami i dekoltem, jak pozuje do zdjęć na tle otwartej trumny swojego ojca, można się po raz kolejny zastanowić, gdzie jest granica dobrego smaku i czy influencerzy notorycznie jej nie przekraczają. Zachowanie Amerykanki zszokowało zresztą nie tylko internautów, ale i duże domy medialne, które całą historię nagłośniły. Kobieta nie wygląda bowiem na zdjęciach na kogoś, kto pogrążony jest w żałobie, tylko na osobę, która, podnosząc wymownie piętę, przybierając pozę udawanej modlitwy i uśmiechając się do kamery, robi wszystko, by zwrócić na siebie uwagę.

„Ludzie się z czymś nie zgodzą tak czy inaczej, a ja jestem do tego przyzwyczajona. Jestem Rivera i wiem, że mój tata jest dumny ze mnie i z tego, jak się sprawy potoczyły. On nie zostanie zapomniany” – w tych słowach Amerykanka podsumowała falę krytyki, która się na nią wylała w internecie i mediach.