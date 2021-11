Dlaczego wszystko będzie tak drogie tej zimy na Wyspach? [konkurs]

Mieszkańcy Wysp tej zimy będą musieli zmierzyć się z wysokimi rachunkami za energię, inflacją odczuwalną w wysokich cenach produktów spożywczych, a także stagnacją w płacach. Oto, co powinniśmy wiedzieć o kosztach życia w UK w najbliższym czasie.

Obecnie inflację odczuwamy na każdym poziomie życia w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w podczas robienia zwykłych zakupów spożywczych. Niestety tegoroczna zima będzie ciężka także z innego powodu, którym jest wzrost rachunków za energię i zakończenie programów pomocowych rządu, które zostały uruchomione na początku pandemii.

Ekonomiści twierdzą, że inflacja ustabilizowała się we wrześniu, kiedy to spadła z 3,2 proc. do 3,1 proc., jednak zmiana ta była tylko tymczasowa i nazwano ją ciszą przed burzą, która ma dopiero nastąpić. A burzą tą ma być wzrost inflacji do nawet 5 proc. w kwietniu przyszłego roku. W ten sposób gospodarstwa domowe w UK w roku 2022 mogą być stratne aż 1000 funtów – zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez Resolution Foundation. Jednak dlaczego ceny rosną na całym świecie?

Wzrost rachunków za energię

Zanim jeszcze Ofgem podniósł limit cen energii 1 października – gospodarstwa domowe w UK musiały zmierzyć się z wcześniejszym wzrostem rachunków energetycznych. Kolejny wzrost natomiast był w dużej mierze spowodowany rosnącą ceną gazu ziemnego, który jest obecnie czterokrotnie droższy w porównaniu z poprzednim rokiem. Ceny napędza także zwiększony popyt.

Eksperci twierdzą, że koszt gazu ziemnego spadnie dopiero w 2022 roku. Niestety rosnące ceny mogą przyczynić się do tego, że prawie pół miliona osób w UK będzie musiało wybierać między jedzeniem a utrzymaniem ciepła w swoich domach w zimie. Kolejnym czynnikiem odgrywającym dużą rolę w rosnących rachunkach za energię jest Brexit. Odłączenie się Wielkiej Brytanii od UE oznacza, że ceny w UK są bardziej wrażliwe na wszelkie wahania.

Wzrost cen jedzenia

Niedobory zarówno kierowców ciężarówek jak i CO2 przyczyniają się do wzrostu cen żywności i napojów w całym kraju – odgrywają one główną role w kryzysie związanym z kosztami utrzymania w Wielkiej Brytanii. Ceny w supermarketach wzrosły w sierpniu o 1,1 proc. – podało ONS – i jest to największy wzrost od czasu krachu finansowego w 2008 roku. Przewiduje się, że inflacja cen żywności i napojów utrzyma się przynajmniej do końca roku. Ilość zapasów na półkach jest najniższa od 1983 roku – podała Confederation of British Industry.

Kryzys paliwowy

Wydawać by się mogło, że niedawny kryzys paliwowy, w wyniku którego tworzyły się gigantyczne kolejki na stacjach paliw, zmniejszył się, jednak faktem jest, że ceny na dystrybutorach nadal rosną. Według RAC kierowcy mogą zmierzyć się z najwyższymi w historii cenami benzyny przed końcem roku. Obecnie zapełnienie zbiornika w aucie kosztuje średnio około 12 funtów więcej niż rok temu. Badania RAC wykazały, że sytuacja ta wynika nie tyle z niedoboru kierowców ciężarówek, co z ogromnego zapotrzebowania na paliwo na całym świecie.

Podwyżka National Insurance

Borys Johnson ogłosił planowaną podwyżkę składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance), w wyniku której pracownicy będą płacić około 1,25 punktu procentowego więcej od kwietnia 2022, jeśli parlamentarzyści to przegłosują. Według premiera podwyżka ta pomoże brytyjskiej służbie zdrowia w odbudowie po pandemii, jednak niestety najbardziej dotknie ona słabo opłacanych młodych pracowników zabierając im więcej z wypłaty.

Zmniejszenie Universal Credit

Kryzys związany ze zwiększeniem kosztów życia w UK pojawił się w momencie, gdy rząd zrezygnował z dodatku do Universal Credit w postaci 20 funtów tygodniowo. Odejmuje to 1040 funtów od rocznych dochodów ponad 5,5 mln ludzi. Około 40 proc. osób pobierających Universal Credit już pracuje, jednak ich zarobki nie pokrywają podstawowych kosztów utrzymania, dlatego nadal są zmuszeni polegać na zasiłkach.

Kto najbardziej ucierpi na inflacji?

Kryzys w Wielkiej Brytanii najbardziej uderza w młodych ludzi. Z analiz przeprowadzonych przez think tank Demos wynika, że osoby w wieku od 18 do 30 lat stanęły w obliczu największych trudności, aby związać koniec z końcem. Eksperci ostrzegają, że najbiedniejsze gospodarstwa domowe w tym kraju są również jednymi z najbardziej narażonych na kryzys związany z kosztami utrzymana. Ludzie żyjący w ubóstwie już teraz wydają największą część swoich dochodów na codzienne potrzeby, co oznacza, że zwiększenie kosztów życia może zepchnąć ich w finansową przepaść.

