Inflacja w Wielkiej Brytanii podskoczyła do 11,1 proc. To najwyższy wzrost cen na Wyspach od 41 lat

Znamy najnowsze dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii za październik. Wzrost cen towarów i usług na wyspach wyniósł w zeszłym miesiącu 11,1 proc., co stanowi na Wyspach wynik najwyższy od 41 lat.

Inflacja w UK jest najwyższa od ponad 40 lat

Stopa inflacji w Wielkiej Brytanii osiągnęła w zeszłym miesiącu poziom 11,1 proc., i to pomimo tego, że rząd wprowadził z początkiem października program Energy Price Guaranteezastępujący cenowy limit rachunków za energię ustalany przez Ofgem. Na wzrost inflacji w UK wpływ miał m.in. wzrost cen żywności w wysokości blisko 2 proc. i w związku z tym koszty życia w UK w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszybowały do poziomu nienotowanego od października 1981 r. The Office for National Statistics (ONS) podało, że gospodarstwa domowe płacą teraz o 90 proc. więcej za gaz, energię elektryczną i inne paliwa niż dokładnie o tej samej porze w zeszłym roku. Inflacja cen żywności wzrosła z 14,6 proc. do 16,4 proc., czyli do najwyższego poziomu od 1977 roku. I choć analitycy City spodziewali się wzrostu inflacji w październiku, to nie aż tak ostrego. Przewidywano, że wzrost rocznej stopy procentowej z 10,1 proc. we wrześniu wyniesie w przybliżeniu 10,7 proc. w październiku, ale sporo się w tym względzie pomylili.

Wysoka inflacja oznacza brak zrównoważonego wzrostu

Odnosząc się do najnowszych statystyk opublikowanych przez the Office for National Statistics,kanclerz skarbu Jeremy Hunt zaznaczył, że Wielka Brytania „nie może liczyć na długoterminowy, zrównoważony wzrost [gospodarczy] przy wysokiej inflacji” kanclerza potwierdził też, że w czwartek 17 listopada „przedstawi plan zmniejszenia zadłużenia, zapewnienia stabilności i obniżenia inflacji, przy jednoczesnej ochronie najsłabszych”.

ONS poinformowało dodatkowo, że wprowadzenie gwarancji ceny energii dla gospodarstw domowych, ustalonej początkowo na dwa lata, a następnie skróconej do sześciu miesięcy, ograniczyło wzrost cen energii elektrycznej, gazu i innych paliw w okresie między wrześniem i październikiem do 24,3 proc. A to wszystko przy wzroście cen gazu o 36,9 proc. i wzroście cen energii elektrycznej o 16,9 proc.. Hunt doprecyzował, że bez gwarancji rządowych na ceny nośników energii, wzrost rachunków wyniósłby 75 proc., a ogólna roczna stopa inflacji 13,8 proc.

W październiku 2021 roku inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych wyniosła 4,2 proc., natomiast inflacja bazowa, która pomija ceny żywności, energii, tytoniu i alkoholu pozostała na niezmienionym poziomie 6,5 proc.

