Inflacja w Wielkiej Brytanii: Które towary i usługi zdrożały najbardziej?

Co zdrożało najbardziej?

Ale to dla konsumentów marne pocieszenie

Najnowsze dane opublikowane przez the Office for National Statistics pokazują, że inflacja w styczniu nieco się obniżyła, ale nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie. A które towary i usługi zdrożały w UK najbardziej?

Inflacja w styczniu nieznacznie w dół

W styczniu mieszkańcy UK mogli nieco odetchnąć – w końcu inflacja na Wyspach nie tyle znacząco się cofnęła, ile z pewnością wyraźnie wyhamowała. Z danych opublikowanych przez the Office for National Statistics wynika, że indeks CPI, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który stanowi najpopularniejszą na świecie miarę inflacji/deflacji, osiągnął poziom 10,1 proc. To spadek tego wskaźnika trzeci miesiąc z rzędu, bo przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku inflacja kształtowała się na poziomie 10,5 proc., w listopadzie na poziomie 10,7 proc., a w szczytowym momencie w październiku sięgnęła 11,1 proc.





Kluczowe znaczenie dla obniżenia się poziomu inflacji w Wielkiej Brytanii miał spadek cen benzyny i oleju napędowego, który odnotowaliśmy na początku roku, a także obniżka kosztów podróżowania - zarówno samolotami, jak i autokarami, po gwałtownym wzroście cen w grudniu. Maleją też ceny w restauracjach, kawiarniach i lokalach fast food, a w trakcie styczniowych wyprzedaży taniej można było kupić choćby meble. Wciąż jednak, co należy z całą stanowczością podkreślić, inflacja w UK pozostaje na najwyższym poziomie od ostatnich 40 lat.

Żywność – co zdrożało najbardziej w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Poniżej przedstawiamy Wam towary – żywność i napoje, których ceny znacząco zmieniły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Żywność

Mleko o niskiej zawartości tłuszczu 45,2%

Cukier 40,9%

Sery i twarogi 35,2%

Jajka 28,8%

Masło 27,1%

Dania gotowe 21,9%

Dżemy, marmolady i miody 21,4%

Makaron i kuskus 20,8%

Chleb 19%

Ryby 15,7%

Pizza i quiche 12,2%

Owoce 6%

Napoje

Wody mineralne lub źródlane 22%

Napoje bezalkoholowe 16,2%

Kawa 14,5%

Herbata 13,5%

Soki owocowe i warzywne 10,3%

Piwo 9,7%

Napoje alkoholowe 6,5%

Wino 3,1%

Nośniki energii notują dramatyczny wzrost cen w ciągu ostatniego roku

Poniżej zobaczycie, jak w ciągu 12 miesięcy do stycznia 2023 roku drożała energia elektryczna, gaz i inne paliwa

Gaz 129,4%

Energia elektryczna 66,7%

Paliwa stałe 32,9%

W górę poszły ceny ubrań i urządzeń do użytku domowego

Poniżej prezentujemy Wam przykładowe wzrosty cen ubrań, a także mebli i sprzętu RTV oraz AGD:

Odzież i buty

Odzież męska 9,5%

Odzież dla niemowląt i dzieci 6,5%

Odzież damska 4,9%

Obuwie męskie 3,8%

Obuwie damskie 1,1%

Artykuły gospodarstwa domowego i meble

Chłodziarki, zamrażarki i chłodziarko-zamrażarki 15,6%

Dywany i chodniki 12,1%

Meble ogrodowe 11,9%

Meble domowe 11,4%

Kuchenki 8,1%

Sprzęt oświetleniowy 7,7%

Pościel 6,8%

Ceny pozostałych towarów i usług w UK

W ciągu ostatnich 12 miesięcy drożało w zasadzie wszystko, co można zobaczyć w dodatkowym, poniższym zestawieniu:

Nowe samochody 6,7%

Motocykle 1,8%

Rowery 0,4%

Samochody używane -7,2%

Podróże samolotem 18,4%

Podróże autobusem i autokarem 6,2%

Podróże pociągiem 6,1%

Podróże drogą morską i śródlądową 6,5%

Produkty dla zwierząt domowych 17,3%

Produkty ogrodnicze 16,8%

Usługi weterynaryjne i inne dla zwierząt domowych 12,1%

Sprzęt sportowy 4,5%6%

Branża hospitality i rekreacja

Hotele i motele 18,2%

Fast foody i jedzenie na wynos 12,1%

Restauracje i kawiarnie 9,4%

Ośrodki wczasowe, pola namiotowe i schroniska młodzieżowe 8,6%

Muzea 5,8%

Kina, teatry i koncerty 0,6%

Ceny na Wyspach spadają trzeci miesiąc z rzędu, ale wciąż pozostają wysokie

Niektórzy analitycy twierdzą, że koszty utrzymania mogą zacząć spadać po tym, jak inflacja osiągnęła szczyt w październiku. Dodajmy, iż cel inflacyjny założony przez Bank Anglii wynosi 2%, zatem bieżący odczyt indeksu CPI jest znacznie powyżej niego. Grant Fitzner, główny ekonomista ONS, powiedział na łamach BBC, że najnowsze dane wskazują na oznaki, że koszty przedsiębiorstw „rosną wolniej”, ale ostrzegł, że „ceny biznesowe pozostają ogólnie wysokie, szczególnie w przypadku stali i produktów spożywczych”.

Do kwestii utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji odnieśli się też przedstawiciele władz brytyjskich. Kanclerz Jeremy Hunt powiedział, że „walka jest daleka od zakończenia” w sprawie rosnących cen. - Wysoka inflacja hamuje wzrost i powoduje ból dla rodzin i firm, dlatego musimy trzymać się planu zmniejszenia inflacji o połowę w tym roku, zmniejszenia zadłużenia i rozwoju gospodarki – zaznaczył minister.





