Inflacja w UK spowolniła. W lipcu wyniosła 2,1 proc., osiągając cel założony przez Bank Anglii

Fot. Getty

To dobra wiadomość dla wszystkich konsumentów w Wielkiej Brytanii – w lipcu inflacja nieco spowolniła i osiągnęła poziom 2,1 proc. To wielkość, która jest zgodna z założeniami Banku Anglii.

Jak wynika z najnowszych statystyk opublikowanych przez The Office for National Statistics (ONS), inflacja w lipcu osiągnęła 2,1 proc. r/r, czyli znacznie mniej, niż w czerwcu, gdy wskaźnik inflacji wyniósł 2,4 proc. r/r. Eksperci zgodnie przyznają, że na obniżenie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. consumer price index, CPI) wpływ miały przede wszystkim letnie wyprzedaże. Natomiast inflacji nie pomagają rosnące ceny paliwa w UK, które są najwyższe od 2013 r. W lipcu średnia cena benzyny na Wyspach kształtowała się na poziomie 132,6 p za litr, podczas gdy rok wcześniej średnia cena oscylowała w granicach 111,4 p za litr.

