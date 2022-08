Inflacja w UK przekroczy 18 proc. na początku przyszłego roku, ostrzega największy bank na świecie

Fot. Unspalsh

Przed nami dalszy rekordowy wzrost inflacji - ostrzega amerykański bank Citi. W pierwszym kwartale 2023 roku inflacja w UK może sięgnąć już nawet 18,6 proc. Prognoza pogorszyła się po kolejnych podwyżkach cen gazu, związanych z niespodziewaną konserwacją gazociągu Nord Stream 1.

Inflacja, czyli wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych, ostatnim razem przekroczyła 18 proc. w Wielkiej Brytanii w 1976 roku, czyli 46 lat temu. Niestety, pułap ten może zostać ponownie przebity już za kilka miesięcy, alarmuje amerykański bank Citi.

Szalejąca inflacja w UK

Najnowsza prognoza największego banku na świecie jest znacznie wyższa niż wcześniejsze prognozy Banku Anglii, który jeszcze na początku sierpnia br. - podnosząc stopy procentowe po raz szósty z rzędu - przewidywał, że do końca roku inflacja w UK sięgnie 13 proc. Oddzielna prognoza thinktanku Resolution Foundation pokazywała natomiast, że na początku 2023 roku inflacja w UK może sięgnąć 15 proc.

Niestety w poniedziałek 22 sierpnia br. pojawiła się jeszcze bardziej pesymistyczna prognoza banku Citi, prognozująca, że w pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja w UK sięgnie 18,6 proc. Jak poinformował Benjamin Nabarro, główny ekonomista amerykańskiego giganta, prognoza banku została zaktualizowana po odnotowanym w ubiegłym tygodniu w Wielkiej Brytanii wzroście cen gazu o 25 proc. i cen energii elektrycznej o 7 proc.

Ograniczenie pracy Gazociągu Północnego i wzrost cen gazu w UK

Ponad 20-procentowa podwyżka cen gazu w UK miała być związana z zapowiedzią nieoczekiwanej konserwacji przez Gazprom gazociągu Nord Stream 1, dostarczającego gaz z Rosji do Europy. Jak doniosł niemiecki dziennik Tagesspiegel, w piątek 19 sierpnia Gazprom poinformował, że Gazociąg Północny zostanie całkowicie wyłączony między 31 sierpnia a 2 września 2022, co oznacza przerwę w dostawie gazu z Rosji do Niemiec i całej Europy zachodniej. Przerwę uzasadniono nagłymi pracami konserwatorskimi, choć gazociąg przechodził zapowiedzianą coroczną konserwację całkiem niedawno, bo między 11 a 19 lipca br. Gazprom wskazuje jednak na awarię jednej z turbin.

Przypomnijmy, że na rosnące ceny gazu ma wpływ również fakt, że od czerwca br. dostawy gazu przez Nord Stream 1 zostały znacznie ograniczone, co było związane z atakiem Rosji na Ukrainę w lutym i następującą po tym decyzją państw Zachodu o ograniczaniu wykorzystania rosyjskiego gazu w Europie.

Jak poinformowała agencja Reuters, w poniedziałek 22 sierpnia 2022, Nabarro, główny ekonomista banku Citi, wystosował notatkę do klientów, ostrzegającą przed większym niż się spodziewano wzrostem inflacji w Wielkiej Brytanii. Pesymistyczna prognoza banku miała związek właśnie z kolejnym skokiem cen energii, odnotowanym w ubiegłym tygodniu na Wyspach. W notatce do klientów, cytowanej przez Reuters, Nabarro napisał: „Pytanie brzmi, co polityka może zrobić, aby zrównoważyć wpływ zarówno na inflację, jak i na realną gospodarkę”.

