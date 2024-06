Praca i finanse Inflacja w UK ponownie spadła. Osiągnęła optymalny poziom

Wyspiarze mogą odetchnąć – inflacja w maju ponownie spadła, osiągając zakładany przez Bank Anglii cel inflacyjny na poziomie 2 proc. Po raz ostatni wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich CPI była na tak niskim poziomie w lipcu 2021 r.

Inflacja w maju obniżyła się w porównaniu do kwietnia

Dane opublikowane właśnie przez the Office for National Statistics (ONS) pokazują, że wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (ang. Consumer Price Index, CPI), wzrósł w zeszłym miesiącu o 2,0 proc. To znacząca obniżka w porównaniu do kwietnia tego roku, bo aż o 0,3 p.p. (w kwietniu wskaźnik CPI wyniósł 2,3 proc.). Tym razem poziom inflacji nie zaskoczył analityków City, którzy w maju spodziewali się właśnie takiej jej wartości.

Co ciekawe, po raz ostatni inflacja na tak niskim poziomie odnotowana została blisko trzy lata temu, w lipcu 2021 r. Następnie, na skutek po-pandemicznego spadku wartości pieniądza i wybuchu wojny w Ukrainie, inflacja poszybowała do wartości nieobserwowanych na Wyspach od ponad 40 lat. W październiku 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich CPI wyniósł 11,1 proc. A wysoka inflacja zmusiła Bank Anglii do konsekwentnego podnoszenia stóp procentowych. Ostatnia taka podwyżka, do 5,25 proc., miała miejsce w sierpniu zeszłego roku. I, niestety, stopy procentowe w takim wymiarze nadal obowiązują.

Inflacja spada – czy to już moment na obniżkę stóp procentowych?

Ogólny wskaźnik cen i usług konsumenckich w maju spadł do poziomu 2 proc., ale, jak podaje ONS, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w tym czasie zaledwie o 1,7 proc. W kwietniu podwyżki te wyniosły 2,9 proc. rok do roku, a zatem znacząco więcej.

Czy jednak wartości przedstawione właśnie przez ONS skłonią członków Komitetu Polityki Monetarnej Banku Anglii do dokonania wreszcie obniżki stóp procentowych? Eksperci są w tym względzie sceptyczni, ponieważ uważają, że Bank Anglii nie będzie się z tym śpieszył. Według najbardziej prawdopodobnych prognoz, do pierwszej, jakże wyczekiwanej obniżki stóp procentowych, dojdzie dopiero z końcem lata.

– Skoro inflacja wynosi obecnie 2 proc., to ludzie w naturalny sposób będą sobie zadawać pytanie, czy stopy procentowe pójdą w jej ślady. I czy w końcu zaczną spadać. Choć Bank Anglii dał jasno do zrozumienia, że musi dopilnować, aby inflacja spadła i utrzymała się na niskim poziomie, zanim będzie mógł obniżyć stopy procentowe – przypomina ekspert ds. planowania finansowego David Murray.