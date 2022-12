Inflacja w UK nieznacznie spadła. Czy 10,7 proc. daje nadzieję na lepszą przyszłość?

Mamy już najnowsze dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii za listopad. Stopa inflacji wyniosła w zeszłym miesiącu 10,7 proc., czyli zanotowała upragniony przez wszystkich Wyspiarze spadek.

Inflacja w dół – dane za listopad zaskoczyły analityków

Stopa inflacji w listopadzie obniżyła się do 10,7 proc. w ujęciu rocznym. To więcej, niż spodziewali się analitycy po ostatnim odczycie inflacji, który wskazał za październik 11,1 proc. The Office for National Statistics informuje, że niewielkie spowolnienie tempa inflacji w ostatnim miesiącu jest w dużej mierze spowodowane niższymi cenami paliwa. Nie ustały natomiast wzrosty cen żywności i napojów – inflacja w tym zakresie wyniosła 16,5 proc., czyli najwięcej od września 1977 roku. Wskaźnik inflacji żywności rósł przez 16 kolejnych miesięcy, z -0,6 proc. w lipcu 2021 roku.

Spadek inflacji w listopadzie, chociaż nieznaczny, budzi jednak nadzieję na zatrzymanie spirali wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. Tymczasową ulgę może też odczuć nowy kanclerz skarbu Jeremy Hunt, a Bank Anglii może zdecydować się na zwolnienie tempa podwyżek stóp procentowych z 0,75 proc. do 0,5 proc. Decyzję komitetu Monetary Policy Committee (MPC) poznamy w tym zakresie w czwartek 15 grudnia.

Obniżanie inflacji jest najwyższym priorytetem kanclerza skarbu

Kanclerz skarbu Jeremy Hunt zaznaczył, że obniżanie inflacji i podwyższanie realnych płac mieszkańców Wielkiej Brytanii jest jego absolutnym priorytetem. - Wtórne wstrząsy wywołane przez Covid-19 i zrobienie z gazu narzędzia walki przez Putina oznaczają, że wysoka inflacja nęka gospodarki w całej Europie. Wiem, że rodziny i firmy borykają się z problemami tutaj, w Wielkiej Brytanii. Obniżanie inflacji, aby płace ludzi dalej rosły, jest moim najwyższym priorytetem, dlatego tej zimy wprowadzam limity na rachunkach za energię dzięki naszemu programowi gwarancji cen energii i wdrażam plan w zakresie zmniejszenia inflacji o połowę w przyszłym roku. Wiem, że dla wielu ludzi jest to obecnie trudne, ale niezwykle ważne jest, abyśmy podjęli trudne decyzje potrzebne do walki z inflacją – wrogiem numer jeden, który czyni wszystkich biedniejszymi. Jeśli teraz dokonamy złych wyborów, wysokie ceny utrzymają się i przedłużą cierpienie milionów – powiedział Jeremy Hunt.

Inflacja to problem dla wszystkich

Inflacja eksplodowała w ciągu ostatnich 18 miesięcy w wyniku gwałtownego wzrostu popytu po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. Poza tym do wzrostu cen przyczyniły się problemy związane z łańcuchem dostaw i, co bardzo ważne, gwałtowny wzrost cen energii, paliw i żywności po lutowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wskaźnik CPI osiągnął najniższy poziom 0,2 proc., a później wystrzelił do rekordowego, nienotowanego od 40 lat poziomu ponad 11 proc. w październiku tego roku. Inflacja nadal znacznie wyprzedza wzrost płac (mniej więcej dwukrotnie), co dla wielu rodzin oznacza największy spadek realnego poziomu życia od czasu, gdy zaczęto zbierać w tym względzie szczegółowe dane w latach 50-tych.

ONS podało, że realne płace spadły o 2,7 proc. w ciągu trzech miesięcy do października, co stanowi tylko nieznacznie mniejszy spadek niż rekordowe 3 proc. odnotowane w okresie między kwietniem a czerwcem. A przypomnijmy, że w latach 1993-2021 stopa inflacji w Wielkiej Brytanii nigdy nie przekroczyła 5,4 proc. i zwykle była na znacznie niższym poziomie.

W tych trzech miastach inflacja dotyka mieszkańców bardziej niż gdzie indziej

Statystyki mówią o inflacji w listopadzie na poziomie 10,7 proc., ale nie wszędzie wzrost cen kształtuje się na tym samym poziomie. Z badań think tanku The Centre for Cities wynika, że sytuacja różnie wygląda w różnych częściach kraju, a Burnley, Blackburn i Blackpool w hrabstwie Lancashire to jedne z miast najbardziej dotkniętych wzrostem inflacji. Po przeanalizowaniu danych dotyczących wzorców wydatków i płac w każdym dużym mieście w Wielkiej Brytanii, think tank ustalił, że w Burnley inflacja osiągnęła najwyższy poziom w całym kraju - 13 proc. Niewiele lepiej wypadło w porównywarce Blackpool, położone zaledwie 40 mil od Burnley, gdzie inflacja wyniosła 12,6 proc. (ex æquo z Glasgow). Na trzecim natomiast miejscu znalazło się miasto Blackburn, które usytuowane jest pomiędzy Blackpool i Burnley i gdzie wzrost cen towarów i usług wyniósł 12,4 proc. (ex æquo z Dundee). Te trzy miasta w Lancashire konsekwentnie utrzymywały się na najwyższym poziomie inflacji przez cały rok.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

W UK nastąpił wysyp osób zgłaszających niezdolność do pracy. O przyznanie zasiłku wnioskuje coraz więcej nastolatków

Przedstawiciele służby zdrowia apelują do mieszkańców Wysp, aby ogrzewali pokoje dzienne i sypialnie

Mróz w Wielkiej Brytanii: Przy jakiej temperaturze można bezpiecznie wyprowadzić psa na spacer?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!