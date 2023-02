Inflacja w UK nadal spada, ale wciąż pozostaje na dwucyfrowym poziomie

Inflacji w Wielkiej Brytanii spada, ale nadal pozostaje na dwucyfrowym poziomie. Odczyt indeksu CPI w styczniu 2023 roku wyniósł 10.1%, według oficjalnych danych Office for National Statistics.

Poziom inflacji na Wyspach nadal spada, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszym miesiącu obecnego roku indeks CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji) zanotował trzeci miesiąc z rzędu, gdy jego wartość się zmniejszała, ale nadal pozostaje na dwucyfrowym poziomie. Jak wynika z oficjalnych danych ujawnionych przez ONS, roczna stopa inflacji w UK spadła w styczniu 2023 do poziomu 10,1%. Przypomnijmy, w grudniu 2022 wyniosła ona 10,5%, a w szczytowym momencie sięgnęła 11,1% (miało to miejsce w październiku 2022). Trzeba zaznaczyć, iż według projekcji ekspertów spadek indeksu CPI w minionym miesiącu miał być nieco mniejszy i ustabilizować się na poziomie 10,3%.





Jaki odnotowano poziomie inflacji w UK w styczniu 2023?

Czym spowodowany był ostatni spadek inflacji? Jak podaje ONS kluczowe znaczenie w tym zakresie miał spadek cen benzyny i oleju napędowego, który odnotowaliśmy na początku roku, a także obniżenie się kosztów podróżowania, zarówno samolotami, jak i autokarami, po gwałtownym wzroście cen w grudniu. Dodajmy, iż ceny w restauracjach, kawiarniach i lokalach fast food również maleją, a ze względu na styczniowe wyprzedaże można było kupić taniej choćby meble. Niemniej, pomimo tych spadków, inflacja w UK ciągle pozostaje na najwyższym poziomie od ostatnich 40 lat.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż inflacja cen żywności pozostawała wysoka w styczniu 2023 roku i sięgnęła aż 16,7%. Rosnące ceny artykułów spożywczych to jeden z głównych czynników napędzających obecny kryzys kosztów utrzymania, obok wysokich rachunków za energię, za prąd i gaz. Wśród produktów, których ceny w badanym okresie wzrosły, można jeszcze wymieniać alkohole i wyroby tytoniowe.

Ceny na Wyspach spadają trzeci miesiąc z rzędu, ale wciąż pozostają wysokie

Niektórzy analitycy twierdzą, że koszty utrzymania mogą zacząć spadać po tym, jak inflacja osiągnęła szczyt w październiku. Dodajmy, iż cel inflacyjny założony przez Bank Anglii wynosi 2%, zatem bieżący odczyt indeksu CPI jest znacznie powyżej niego. Grant Fitzner, główny ekonomista ONS, powiedział, że najnowsze dane wskazują na oznaki, że koszty przedsiębiorstw „rosną wolniej”, ale ostrzegł, że „ceny biznesowe pozostają ogólnie wysokie, szczególnie w przypadku stali i produktów spożywczych”, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC.

Do kwestii utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji odnieśli się przedstawiciele władz brytyjskich. Kanclerz Jeremy Hunt powiedział również, że „walka jest daleka od zakończenia” w sprawie rosnących cen. „Wysoka inflacja hamuje wzrost i powoduje ból dla rodzin i firm – dlatego musimy trzymać się planu zmniejszenia inflacji o połowę w tym roku, zmniejszenia zadłużenia i rozwoju gospodarki” – jak komentował, cytowany przez brytyjskie media.

Szczególnie dotkliwa dla naszych portfeli jest inflacja cen żywności

Premier Rishi Sunak z obietnicy „ścięcia” inflacji o połowę uczynił kamień węgielny swoich planów gospodarczych. Niemniej, większość ekonomistów spodziewa się, że inflacja w UK spadnie w sposób niejako naturalny, nie w efekcie decyzji politycznych podejmowanych przez obecne władze. Będzie to efektem spadku światowych cen energii, po tym, jak wystrzeliły w górę po inwazji Rosji na Ukrainę.

Opozycja natomiast zwraca uwagę na sytuację brytyjskich rodzin. Pełniąca funkcję kanclerz skarbu w gabinecie cieni Rachel Reeves z Partii Pracy powiedziała, iż „pomimo ogromnego potencjału ekonomicznego Wielkiej Brytanii, w kwietniu gospodarstwa domowe zostaną dotknięte kolejnym ekonomicznym ciosem, gdy ceny energii pójdą w górę". „Gdy inflacja wciąż jest bliska 40-letniego maksimum, ludzie będą pytać, czy 13 lat rządów torysów sprawiło, że oni i ich rodziny poczuli się lepiej? Odpowiedź będzie brzmiała «nie»”.

Jakie są plany rządu i Banku Anglii?

Dane opublikowane przez ONS pojawią się w momencie, gdy władze Banku Anglii rozważają dalszy wzrost stóp procentowych, aby kontynuować dławienie inflacji, która utrzymuje się na najwyższym poziomie od lat 80. Jeśli dojdzie do ruchu w tym zakresie, to będziemy mieli do czynienia z 10 kolejną podwyżkę stóp w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Niemniej, taki ruch jeszcze bardziej zwiększy presję na kredytobiorców na Wyspach.

